ВСУ начали охотиться на командиров ВС России с помощью дронов Командир отряда «Енисей»: Киев охотится на российских военных при помощи FPV-дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские военные пытаются охотиться за автотранспортом с российскими бойцами и командирами в районе Соледара с помощью FPV-дронов, рассказал РИА Новости командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь». По его словам, стоимость данного дрона порядка 45 тысяч рублей, а ущерб он может нанести значительный.

Сейчас перешли на охоту на командный состав дронами-камикадзе, — рассказал командир.

2 августа командира «Енисея» сообщил, что военные из российской бригады «Терек» и казачьего отряда специального назначения «Енисей» бригады «Сибирь» успешно отразили атаку украинских десантников в районе Соледара по Артемовскому направлению. Он отметил, что украинская вертолетная авиация начала операцию в предыдущий день вблизи населенного пункта Рай-Александровка, который находится под контролем Киева.

Был произведен десант с трех низко летающих вертолетов, чтобы избежать поражения системами противовоздушной обороны (ПВО). Российские военные зафиксировали присутствие воздушных судов и подготовились к отражению атаки. Начальник штаба бригады «Терек», известный под позывным Бача, добавил, что вертолеты могли доставить боеприпасы или провиант.

Он уточнил, что с использованием беспилотников солдаты выявили движение бронетехники в этом районе, после чего открыли огонь при помощи реактивной и ствольной артиллерии отряда «Скиф». После этого военные стали наблюдателями за работой медицинской эвакуационной группы Вооруженных сил Украины.