ВСУ помешали ремонтным бригадам устранять последствия урагана на Херсонщине ВСУ обстреляли ремонтные бригады по устранению последствий урагана на Херсонщине

Фото: t.me/aakherson

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил в своем Telegram-канале, что обстрелы ВСУ осложняют работу по устранению последствий урагана, ударившего по региону. По его словам, украинские войска за сутки предприняли несколько попыток нанести удар по ремонтным бригадам. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Аварийные бригады вчера и сегодня приступают к ремонту во всех районах с рассветом. Ситуацию осложняют новые аварии из-за падения деревьев, а в 15-километровой зоне также — из-за обстрелов ВСУ. Фиксируем попытки прицельного огня нацистов по ремонтным бригадам, который корректируется с дронов. Тем не менее восстановительные работы продолжаются, — написал он.

Алексеенко отметил, что из 63 населенных пунктов, которые оказались обесточены 27 ноября, без света остаются лишь десять. По его словам, ремонтные бригады уже восстановили электропитание на 228 объектах из 546. Всего к устранению последствий урагана привлечено 213 человек и 72 единицы техники, добавил он.

Завершить восстановление электроснабжения населенных пунктов области, нарушенного ураганным ветром, планируется сегодня до 16:00, — пообещал глава региона.

Ранее Алексеенко сообщил, что несколько линий электропередачи были оборваны в результате сильных дождей и ветра, которые ударили по Херсонской области 19 ноября. На тот момент без света остались около 10 тысяч человек, к восстановительным работам привлекалось 28 аварийных бригад.