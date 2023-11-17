«ВСУ медленно покидают свои позиции»: Сладков о ситуации под Авдеевкой Сладков заявил, что ВС России взяли половину промышленной зоны Авдеевки

Фото: МО Украины

ВС России смогли взять под контроль половину промышленной зоны Авдеевки, сообщил репортер Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, подразделения ВСУ медленно покидают свои позиции около города.

Мы взяли половину промышленной зоны Авдеевки (территория, примыкающая к этому городу со стороны Ясиноватой), это хорошая новость. Противник медлит с уходом из Авдеевки. Важный признак стабилизации: огромные планы по восстановлению новых территорий, часть которых уже реализуем. Мы вошли в тактический эшелон, в позиционную войну — формат кто дольше выдержит? — написал Сладков.

16 ноября член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев сообщил, что российская армия прорвала оборону ВСУ и вошла в Авдеевку. По его мнению, этот город, расположенный к северу от Донецка, имеет тактическое значение. По мнению парламентария, России необходимо создавать наступательные группировки, чтобы выполнить цели специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что подразделения российских войск прорвали оборону ВСУ в северной части Авдеевки. Прорыв произошел вдоль железной дороги. ВС РФ пересекли городскую черту в районе авдеевского песчаного карьера и вышли к садовому товариществу «Ивушка». Минобороны России эту информацию пока не комментировало.