ВСУ хотели взорвать машину главы поселения в одном из новых регионов Военкор Коц: в новых регионах РФ предотвратили покушение на главу поселения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Украинская агентура попыталась совершить покушение на главу поселения в одном из новых регионов России, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, противник заминировал автомобиль. Военкор также опубликовал кадры, на которых видно взрывное устройство, закрепленное под машиной, и процесс его обезвреживания.

Предотвращено покушение на новых территориях. В одном из новых регионов киевская агентура пыталась подорвать машину главы поселения. Взрывное устройство было вовремя обнаружено, — написал Коц.

Как отметил военкор, теракт предотвратили силы инженерно-саперного взвода военной полиции.

Ранее сообщалось, что Владимир Головченко, задержанный за покушение на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, полностью признал вину. Автомобиль Прозорова Toyota Land Cruiser Prado взорвался в Москве 12 апреля.

Позднее пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщила об аресте второго фигуранта дела о подрыве машины экс-сотрудника СБУ. Следователи предполагают, что Иван Паскарь доставил в Россию компоненты бомбы, которая в дальнейшем была заложена под автомобиль Прозорова.