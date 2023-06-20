ВСУ готовятся нанести удар по России: новости СВО на вечер 20 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины планируют нанести удары по территории России, в том числе по Крыму, крылатыми ракетами HIMARS и Storm Shadow. По его словам, применение этих ракет вне зоны cпецоперации будет означать полноценное втягивание США и Британии в конфликт и повлечет незамедлительные удары по цeнтрам принятия решений на Украине.

Министр также отметил, что украинские военные с 4 июня пытались 263 раза нанести удары по позициям российских военных, все атаки были отражены. Он уточнил, что попытки нападения ВСУ продолжают фиксироваться на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях в зоне СВО.

Утром 20 июня ВСУ атаковали Новую Каховку дронами-камикадзе. Ранены три мирных жителя. Одна из пострадавших — 35-летняя женщина — находится в тяжелом состоянии.

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что в ночь на 20 июня российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы посадили в Крыму украинский беспилотник. По его словам, в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет.

Telegram-канал SHOT сообщил, что в районе села Тулянка Белгородской области системами ПВО был сбит беспилотник самолетного типа. Разрушений и пострадавших нет. В Минобороны данную информацию не комментировали. По данным канала, БПЛА уничтожили в шестом часу утра в Валуйском городском округе в 2,8 км от границы с Украиной.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что российским войскам выгоднее еще в течение нескольких недель продолжать противостояние с отрядами ВСУ на оборонительных рубежах. Он считает, что последующее контрнаступление ВС РФ начнется в скором времени.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Боец Вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов при этом уверен, что большие потери ВСУ в ходе контрнаступления дают основания прогнозировать его завершение через три недели. По его словам, за прошедшие сутки украинская армия потеряла около 900 человек.

Матвийчук отметил, что ВСУ попытались повторить рецепт ноября прошлого года, но в этот раз у них ничего не вышло. По его словам, ВС России накопили достаточно сил, чтобы в обороне удачно перемалывать силы противника, а украинцы несут тяжелейшие потери в живой силе и технике.

Пресс-служба Управления ФСБ России по Мордовии рассказала, что уроженка Украины, причастная к государственной измене в интересах Службы безопасности Украины, задержана в Саранске. Отмечается, что женщина осуществляла сбор информации о сотрудниках ФСБ, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона.

Также в Нальчике ФСБ задержали гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже. Уточнялось, что мужчина передавал ВСУ из России сведения военного характера.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам колонии строгого режима бойца украинского штурмового батальона «Айдар» Дениса Мурыгу. Его признали виновным в обучении террористической деятельности и участии в незаконном вооруженном формировании.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что разговор с президентом России Владимиром Путиным отложил начало спецоперации на несколько лет. Экс-лидер США заверил, что если бы он остался на посту, то событий на Украине удалось бы избежать. Трамп также отметил, что у него были хорошие отношения с Путиным.

Экс-президент также отметил, что сказал Путину о том, что начало СВО будет «катастрофой» и за это придется «чертовски дорого заплатить».

Служба внешней разведки России (СВР) предложила сотрудникам заграничных учреждений Украины приезжать в Москву ради безопасности на фоне чисток нелояльных Киеву работников. В СВР заявили, что знают о множестве украинских сотрудников, уже решивших или собирающихся не возвращаться на родину после командировок.

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