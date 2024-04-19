ВСУ готовят танки Abrams к наступлению: новости СВО на вечер 19 апреля

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Украинские военные держат в тылу наиболее современную технику, в частности танки американского производства Abrams, чтобы быть готовыми к ответному удару после наступления российских войск, считает академик и доктор военных наук Константин Сивков. Он добавил, что Запад приказал Украине разместить Abrams в защищенных местах, чтобы бронемашины не были разбиты в короткие сроки на поле боя. В таком случае для США это был бы имиджевый удар, уверен эксперт.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 19 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Сколько военных потеряли ВСУ за неделю?

Согласно свежей сводке Минобороны РФ, российская авиация и системы ПВО в период с 13 по 19 апреля сбили 10 ракет ATACMS, шесть ракет Storm Shadow, по две ракеты HARM и «Точка-У», а также 1278 беспилотников, 78 снарядов РСЗО различного типа и другие цели.

За прошедшую неделю в плен сдались 27 украинских солдат. На Херсонском направлении ВСУ за неделю потеряли до 365 бойцов, на Купянском — до 380. Самые крупные потери в рядах ВСУ пришлись на Донецкое направление, украинская армия поредела на 3550 солдат. На Южно-Донецком и Авдеевском направлениях ВСУ потеряли до 760 и 2150 бойцов соответственно.

В сводке отмечается, что бойцы армии России улучшили позиции на на Южно-Донецком, Купянском и Донецком направлениях.

Что известно про наступление ВС России на Часов Яр?

Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник сообщает, что российские силы активно развивают наступление на Артемовском направлении, в частности на Часов Яр. По данным канала, также ВС РФ ведут боевые действия на флангах и постепенно охватывают группировку противника. Минобороны России данную информацию не комментировало.

«ВС РФ наступают из района Канал и прорывают оборону ВСУ», — передает слова собеседника Telegram-ресурс.

Авторы канала придают Часову Яру стратегическое значение. В публикации предполагается, что в случае его взятия российские войска смогут наступать уже на Краматорск.

Что в Кремле сказали про цели СВО?

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия западных стран, которые де-факто являются стороной в конфликте на Украине, влияют на различные нюансы проведения российской спецоперации. По его словам, цели СВО остаются прежними.

«Вы знаете, что коллективный Запад, который де-факто является стороной в этом конфликте, постоянно меняет, расширяет свои модальности участия в этом конфликте. Конечно же, это не может не сказываться на разных нюансах проведения СВО. Но цели СВО остаются прежними. С точки зрения тактики и стратегии это, конечно, прерогатива Минобороны. Специальная военная операция продолжается», — сказал он.

Фото: МО РФ

Что происходит в Днепропетровской области и Харькове?

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по химическому заводу в Павлограде Днепропетровской области. По его словам, местные жители слышали там два взрыва в полночь. Подпольщик отметил, что предприятие изготавливает твердое ракетное топливо, а также ремонтирует установки «Град». Минобороны России не комментировало эту информацию.

Мэр украинского города Харькова Игорь Терехов тем временем признал, что у жителей началась настоящая паника, и обратился к ним с просьбой отказаться от эвакуации. По его словам, эвакуация населения не планируется, поэтому он призвал людей не распространять панические настроения.

Что известно о мобильных группах для борьбы с дронами?

Telegram-канал Mash сообщил, что в приграничных регионах России сформировали мобильные зенитные группы для борьбы с украинскими дронами. По данным канала, ранее ночью такие вооруженные пулеметами отряды на джипах сбили два БПЛА самолетного типа. Официального подтверждения информации от Минобороны РФ нет.

В Mash уточнили, что два беспилотника обнаружили в Белгородской области рядом со Старым Осколом, их расстреляли из пулемета «Утес» калибра 12,7 мм в 163 километрах от границы.

Что известно о разбившемся военном самолете на Ставрополье?

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о падении военного самолета Ту-22М3 в Красногвардейском округе. В результате ЧП один член экипажа погиб, двое катапультировались. Губернатор также опубликовал фотографии, на которых видны обломки бомбардировщика.

В Минобороны России подтвердили, что Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Предварительной причиной крушения стала техническая неисправность, заверили в ведомстве. В момент ЧП боекомплекта на борту не было.

Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источник сообщает, что крушение бомбардировщика Ту-22МЗ в Ставропольском крае является результатом операции Главного управления разведки Минобороны Украины. В материале СМИ заявляется, что это первый самолет стратегической авиации, который ВСУ смогли сбить во время полета.

Могут ли беспилотники ВСУ долететь до Сибири?

Британское издание The Economist написало, что на вооружении украинской армии появилась модель беспилотника, способная преодолеть три тысячи километров. По данным СМИ, в создание дронов дальнего радиуса действия Киев вложил сотни миллионов долларов.

«Самая продвинутая из новых моделей имеет радиус действия в три тысячи километров и способна долететь до Сибири», — отметили авторы статьи, уточнив, что дроны со сверхдальним запасом хода уже производят с полдюжины компаний.

Вооруженные силы Украины в перспективе могут обзавестись беспилотными летательными аппаратами, способными долететь до Сибири, предположил военный эксперт Алексей Леонков. Однако он усомнился, что это была бы их собственная разработка. Эксперт убежден, что такие дроны ВСУ могут предоставить только западные партнеры.

Леонков отмечает, что в настоящее время ВСУ применяют хитрые полеты беспилотников для поражения целей в России. По его словам, дрон летит с учетом рельефа местности, это делается для того, чтобы аппараты было невозможно обнаружить. БПЛА появляется перед объектом атаки внезапно, уточнил эксперт.

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