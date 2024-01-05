ВСУ готовят серьезную атаку на Крым. О чем предупреждают военкоры 5 января?

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Атака ВСУ на Крым, применение ВС РФ ракет из Северной Кореи, «серая зона» у Белгорода, ликвидация первого болгарского наемника в зоне спецоперации, причина регулярных обстрелов Белгородской области — российские военкоры сегодня в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Рыбарь» рассказал о дальнейших планах ВСУ атаковать Крым

«Ближе к полуночи после ракетного удара украинские формирования атаковали полуостров Крым беспилотниками. Со стороны Николаева в воздух было запущено три группы общей численностью не менее 36 дронов. Первые беспилотники были сбиты на подлете к Новофедоровке. Если взглянуть на траекторию полета, то целью, очевидно, был аэродром в Саках. И именно там была сбита основная масса дронов. Далее по дронам начали работать над Евпаторией, а также у берегов Севастополя. Из 36 БЛА только 11 были сбиты расчетами ЗРПК „Панцирь-С1“ и стрелковыми отрядами. А 25 подавили средствами РЭБ. Стоит отметить, что за пару часов до налета БЛА из Николаева западнее Крыма были сбиты еще три беспилотника, запущенных со стороны Одесской области для оценки готовности ПВО в Крыму», — отметили авторы канала.

«Рыбарь» пишет, что каких-то проблем массированная атака БЛА не доставила, все дроны были уничтожены и подавлены.

«Однако такие нападения преследуют иную цель: их задача выявить местоположение подразделений ПВО, их состав и характер действий при налетах. После такого, как правило, в течение нескольких дней следует более серьезная атака, например, крылатыми или баллистическими ракетами по уже выявленным целям. А, учитывая, что в момент удара БЛА по Крыму также один дрон был сбит в Новороссийске, нападение может быть и у Керченского пролива. Чуть более получаса назад по югу была объявлена авиационная опасность из-за пуска неустановленных ракет истребителями Су-27 над Николаевом. Принимая во внимание отсутствие каких-то прилетов или работы ПВО, это, скорее всего, были обманки, которые также сигнализируют о подготовке к удару», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

Александр Коц отреагировал на публикации западных СМИ о ракетах КНДР

«По северокорейским ракетам. Не очень понимаю ажиотаж в западной прессе по поводу применения (как утверждается) Россией баллистических ракет из КНДР. Как и реакцию некоторой части российского общества. С одной стороны, когда на Украину оружие гонят эшелонами более 50 стран, как-то даже неловко заикаться о том, что Москве что-то там передал Пхеньян. Или Тегеран. Или кто бы то ни было еще. Не мы открыли этот военторг. Пора бы господам на Западе понять, что это дорога с двусторонним движением. С другой, зачем России ставить себя в положение оправдывающейся. Кто-то у нас пытается найти доказательства, кто-то, напротив, призывает все отвергать? А зачем делать то или другое? Мы что, занимаемся чем-то противозаконным с точки зрения российского законодательства? Нет. Мы не обязаны никому ничего ни подтверждать, ни опровергать. Единственная возможная реакция на возмущения и предъявы — покерфейс. Давно уже пора расстаться с этим замшелым „А что про нас подумают, если узнают...“ Ничего нового они про нас не подумают. Да и плевать нам должно быть, что там кто-то на говорит на стороне. Нам войну выигрывать надо», — отметил военкор.

Александр Сладков высказал свое мнение о создании «серой зоны» у Белгорода

«Серую зону перед Белгородом создать быстро мы не сможем, если также будем вести боевые действия. По сути, мы ж не наступаем, мы не даем противнику перехватить инициативу на линии фронта. Наступление, по-моему, это пролом обороны врага и вход в глубокие тылы Украины. Возвращаясь к серой зоне. Противник провоцирует нашу активность под Харьковом. Он навязывает нам не только ракетные дуэли, но каждый день раздергивает нашу оборону выстроенную вдоль российской границы, которую держат силы МО РФ, пограничники и спецназ ФСБ. Я абсолютно согласен с Геннадием Тимофеевичем Алехиным, — наши военные сами знают, что им делать, не стоит их подгонять. Нас раздергивают на Харьковском направлении, а мы, возможно, планируем действовать на другом. Если на другом успешно выступим — враг ослабнет и там и под Харьковом», — добавил военкор.

Фото: МО РФ

Юрий Котенок рассказал о ликвидации болгарского наемника в зоне СВО

«Светослав Славков — первый подтвержденный болгарский наёмник, уничтоженный в зоне СВО. Боевик прибыл на Украину в ноябре 2023 года и провоевал всего два месяца, после чего был ликвидирован русской армией на Купянском направлении», — написал военкор.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Евгений Поддубный объяснил, зачем ВСУ регулярно обстреливают Белгород

«Белгород продолжают обстреливать почти в „донецком режиме“. Почему почти? До Донецка добивает ствольная артиллерия, до Белгорода, слава Богу нет. Чего добивается террором мирного населения преступный киевский режим? И киевский режим пытается продлить собственное существование. Любыми доступными средствами. Во-первых, это попытка заставить нас перекинуть часть сил и средств с ключевых направлений, где армия России имеет серьезный успех. Во-вторых, это, конечно, информационно-психологическое давление. В-третьих, попытка убедить западных кураторов в том, что ВСУ что-то могут. Почему попытка? Потому что много ума не нужно, чтобы обстреливать из РСЗО жилые кварталы», — отметил он.

По мнению Поддубного, ВСУ сейчас напрягаются, «еще не из последних сил, но сохранение боевой устойчивости дается Киеву крайне тяжело».

«Сказывается снарядный голод, сказывается провал в боевой подготовке и насильственная мобилизация. Тяжело не поддаваться на эмоции во время трагедии, когда враг бьет по детям. Но в этом году, я надеюсь, противник за все будет наказан по всей строгости и земной и Божьей. Белгороду сил и мужества», — добавил военкор.

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