ВСУ готовят контрнаступление на Артемовск: новости СВО на утро 15 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Ставка Верховного главнокомандующего Украины решила продолжить удерживать Артемовск. Согласно сообщению на сайте офиса президента Владимира Зеленского, в ходе очередного заседания обсуждались скорость и объем поставок техники от украинских партнеров, а также распределение всего необходимого среди войск. Все члены ставки выразили единую позицию по дальнейшему удержанию и защите Бахмута.

Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что украинская армия готовит контрнаступление возле Артемовска с целью разделить группировку «Вагнера». Он подчеркнул, что ВСУ на 100% разрабатывают такие планы. На данный момент вагнеровцы находятся рядом с администрацией города. Пригожин заявил о четырех ударах ВСУ: двух во фланги и двух рассекающих группировку. По его данным, в районе Артемовска находится около 50 тысяч украинских военных, из которых 12–20 тысяч в городе. Еще 20 тысяч ВСУ готовят для дополнительных операций. По мнению Пригожина, Артемовск сейчас — это «точка сбора» и место встречи армий.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предположил, что ВСУ потерпят поражение в ближайшие месяцы, что приведет к сотням тысяч погибших, раненых и пленных украинских военных. Он считает, что из-за больших потерь ВСУ не смогут прорваться через мощные оборонительные рубежи российской армии. Риттер убежден, что каждый украинец на поле боя столкнется с одной из указанных судеб в ближайшем будущем.

Фото: МО Украины

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждают проведение второй волны мобилизации. Ранее в СМИ появилась информация о том, что военный комиссариат Воронежской области и администрации муниципалитетов начали вручать повестки местным жителям. Песков заверил, что единственная цель этих действий — актуализация данных воинского учета в военкоматах.

Военнослужащий украинской Национальной гвардии Сергей Тарасюк, попавший в плен, заявил о невыплате компенсаций семьям погибших бойцов ВСУ. По его словам, таких солдат и офицеров часто записывают в «без вести пропавшие». Тарасюк рассказал, что родители его погибшего друга до сих пор не получили компенсацию. Военнопленный также отметил, что тела погибших бойцов зачастую не эвакуируют с поля боя. Он добавил, что украинская армия терпит значительные потери, а настроение среди бойцов подавленное, так как они боятся сражаться, умирать и быть расстрелянными.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в боях за Артемовск были уничтожены командиры мотивированных подразделений Вооруженных сил Украины. Среди них Виталий Карпин из «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и Александр Басалига.

Межведомственная рабочая группа обнаружила братскую могилу в поселке Щедрищево Северодонецка Луганской Народной Республики с останками 10 мирных жителей — жертв украинской агрессии. Мирные жители погибли в результате артиллерийского обстрела. Заместитель командира полевой команды Юлия Кожевникова сообщила, что уже извлечены останки всех 10 жертв. Для их идентификации привлекаются родственники. Останки тщательно изучаются, и вскоре действиям украинских военных будет дана юридическая оценка.

Украинский оператор телеканала «Суспильный» Алексей Ольховик погиб в Артемовске. Он стал участником киевской теробороны после начала российской спецоперации и был отправлен в Донбасс. Дома у Ольховика остались жена и дочь, которой не исполнилось и года. Его коллега Анастасия Жук подтвердила гибель и поделилась воспоминаниями о совместной работе в соцсетях. Телеканал «Суспильный» также подтвердил гибель Ольховика, указав дату — 13 марта.