ВСУ готовили к терактам еще в 2018 году, заявил сотрудник силовых структур Инструкторы из стран НАТО проводили для ВСУ минно-взрывную подготовку еще в 2018 году

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Инструкторы из стран НАТО с 2018 года проводят для солдат ВСУ специальные учения для совершения терактов против мирного населения, передает РИА Новости со ссылкой на анонимного сотрудника российских силовых структур. По его словам, такую же тактику применяли террористы на Северном Кавказе.

Данная подготовка очень схожа с подготовкой террористических организаций, которые существовали на территории Северного Кавказа Российской Федерации — то есть изготовление различных мин, растяжек, радиолиний не из штатных каких-то приспособлений, которые есть в инженерных подразделениях, а из подручных средств, — заявил сотрудник российских силовых структур.

Он рассказал о телефоне, который нашел у бойца с паспортом на имя Владимира Варги, 1990 года рождения, при штурме одного из опорных пунктов украинских войск в Марьинке, где сейчас идут бои. Судя по метаданным фотографий и видео, они были сделаны осенью 2018 года. На фото- и видеокадрах иностранные инструкторы на английском и польском языках объясняют украинцам, как проводить досмотр автомобилей, как вести себя при штурме дома, как собирать самодельные взрывные устройства из подручных материалов.

Судя по фото, учения проходили на Яворовском военном полигоне в Львовской области, в международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного Вооруженных сил Украины.

Ранее губернатор Брянской области сообщил, что в деревне Раковка в Климовском районе региона жилой дом получил повреждения в результате минометного обстрела со стороны ВСУ. Никто не пострадал.

В тот же день украинские военные обстреляли деревню Раковку Климовского района Брянской области. По словам главы региона, в результате атаки пострадавших не было. Удары задели жилой дом и хозяйственную постройку.