ВСУ эвакуировали раненую «важную персону» на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины эвакуировали «важную персону», которая получила ранение на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Речь может идти либо о высшем офицере, либо о высокопоставленном кураторе, уточнил он.

На Краснолиманском направлении эвакуировали «важную персону». На участке Сватово-Кременная украинские боевики запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации, — отметил Марочко.

Ранее Министерство обороны России сообщило об ударе по командным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении. Атака была осуществлена экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34. Управляемые авиабомбы с высокой точностью поразили укрепленные сооружения и технику противника.

Также сообщалось, что военнослужащие группировки «Центр» ВС РФ ликвидировали штурмовиков спецбригады Вооруженных сил Украины «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на Краснолиманском направлении. Украинская армия также понесла значительные потери в боевой технике. Так, уничтожены были боевые бронированные машины.