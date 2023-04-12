ВСУ бьют по ДНР и пытаются контратаковать: новости СВО на утро 12 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроекты об упрощенном признании погибшими и пропавшими без вести на специальной военной операции бойцов. По словам депутата Павла Крашенинникова, новый регламент коснется всех случаев после 24 февраля 2022 года. Теперь свидетельство о гибели военнослужащего будет удостоверяться командиром. При отсутствии прямых свидетелей гибели признание человека пропавшим займет не более полугода. Ранее законно признать смерть пропавшего без вести военнослужащего можно было только через два года с момента окончания боевых действий.

К настоящему моменту 80% территории Артемовска находится под контролем российских войск, заявил бизнесмен Евгений Пригожин. По его словам, речь, в частности, идет об административных центрах, заводах и фабриках.

В то же время исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что все административные здания в Артемовске находятся под контролем российских вооруженных сил. Он отметил, что украинская армия по-прежнему присутствует на западе города, где продолжают удерживать некоторые районы.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Боец ЧВК «Вагнер» в центре Артемовска

Немецкий журналист Ян Хумин в статье для Bild написал, что российские военные скоро выиграют битву за Артемовск, и добавил, что у ВСУ нет шансов. По его словам, солдаты ВС России продвигаются вперед улица за улицей. Он отметил, что настроение украинских военных остается «напряженным и обеспокоенным». Публицист подчеркнул, что многие украинские военнослужащие «не понимают, за что сражаются».

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев пояснил, что Вооруженные силы России не могут начать наступление в зоне специальной военной операции на Украине в связи с угрозой потери ресурсов. Он отметил, что сейчас главной задачей для российской армии стала необходимость сократить военную мощь и людские ресурсы ВСУ. По словам эксперта, сейчас в зоне СВО на стороне ВСУ участвуют иностранцы, а армии Украины, которую готовили к боям с Россией, уже нет. Политолог уточнил, что большая часть военных, выступающих сейчас против ВС РФ, из Польши. Перенджиев также утверждает, что ВСУ уже на этом этапе начинают вербовать в свои ряды подростков, в то время как в России новая волна мобилизации даже не планируется.

По словам советника врио главы ДНР Дениса Пушилина Игоря Кимаковского, украинские военные стали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки. Ранее другой советник Пушилина Ян Гагин заявлял, что существуют все условия для оперативного окружения Авдеевки, поскольку войска ВС РФ перерезают транспортные артерии, позволяющие ВСУ снабжать свою группировку в городе.

Бывший сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук считает, что Зеленский готов пойти на передачу части западных территорий Украины Польше в обмен на помощь в захвате Крыма. Он добавил, что в ходе недавнего визита украинского лидера в Варшаву стороны обсудили полномасштабную военную помощь ВСУ. Эксперт при этом выразил уверенность в том, что такое развитие событий «вполне реально».

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что парламент Украины отказался от предложения одной из партий страны доплачивать солдатам ВСУ за службу в армии 30 тысяч гривен. Парламентарий добавил, что в Раду внесли постановление, которое заблокировало законопроект. Он отметил, что, пока постановление не будет рассмотрено, глава парламента не имеет права подписать закон.

В течение последних суток украинские войска 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив при этом 123 боеприпаса. Территории, подвергшиеся обстрелу украинских войск, включают Горловку (Никитовский и Центрально-городской районы), Пантелеймоновку, Донецк (Киевский, Куйбышевский и Петровский районы) и Макеевку (Червоногвардейский район). В результате атак пострадали двое местных жителя.

Российские вооруженные силы при помощи противотанкового ракетного комплекса 9М133 «Корнет» уничтожили колонну танков украинской армии. Техника ВСУ двигалась в районе Угледара на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Отмечается, что танки пытались контратаковать позиции российских войск на направлении к Угледару.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru 9М133 «Корнет»

В Запорожской области в районах населенных пунктов Гуляйполе и Луговское российские войска уничтожили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, были ликвидированы 10 украинских военнослужащих. Также на Запорожском направлении мотострелковыми подразделениями группировки «Восток» уничтожены пикап и три бойца мобильной огневой группы противника. Зенитный ракетный комплекс «Тор» сбил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Лелека», а стрелковым оружием были сбиты два БПЛА типа «крыло».