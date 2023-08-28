ВСУ бросают «умные бомбы» и распиливают кассетные снаряды: что задумал Киев Для чего украинцы используют отдельные субзаряды и чем они опасны

Фото: US Navy/via Globallookpress.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массово применять на фронте корректируемые («умные бомбы». — NEWS.ru) авиабомбы, которые отличаются особой точностью. Об этом 27 августа сообщил бывший вице-премьер, руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, это боеприпасы типа Joint Direct Attack Munition (JDAM). Изменит ли появление «умных бомб» расклад сил в Запорожской области, почему украинским солдатам приходится рисковать и «распиливать» на куски кассетные боеприпасы — в материале NEWS.ru.

Какие корректируемые бомбы применяют ВСУ

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что корректируемые авиабомбы, которые используют ВСУ, — это снаряды типа JDAM, дооборудованные аэродинамическим комплектом с наведением по GPS.

«Их масса от 230 до 960 кг. Сбрасывают их на расстоянии от цели от 40 до 75 км», — написал Рогозин в своем Telegram-канале и показал фотографии воронки от прилета такой авиабомбы.

Фото: U.S. Navy/Public Domain/wikipedia/commons Joint Direct Attack Munition (JDAM)

Военный эксперт Александр Артамонов в разговоре с NEWS.ru отметил, что эти боеприпасы отличаются повышенной точностью.

«Корректируемые авиабомбы весьма опасны, они используют лазерное целеуказание и корректировку на окончательном отрезке полета. Применять их начали не сегодня. Например, есть аналогичный боеприпас, который называется Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB). Это снаряды для стрельбы из ракетных установок, в районе Херсона применяли еще 8–10 месяцев назад», — пояснил Артамонов.

По его словам, они тоже относятся к корректируемым авиабомбам, как и упомянутая Рогозиным JDAM. Как добавил эксперт, отличий между корректируемыми авиабомбами и артиллерийскими снарядами не так много.

«Разница между ними минимизируется, потому что появились снаряды с пороховыми ускорителями, тоже корректируемые в полете, — как, например, в нашем „Краснополе“. Из гаубицы „Палладин“ (M-109 Palladin) американского производства тоже такие снаряды запускаются. И авиабомбы тоже, даже свободнопадающие, способны при движении к цели, на ходу, проводить коррекцию полета при помощи рулей», — подчеркнул Артамонов.

Фото: Sgt. Calab Franklin/Public Domain/wikipedia/commons M-109 Palladin

Почему эти бомбы так популярны у ВСУ

GLSDB — бомба, разработанная совместно американской корпорацией Boeing и шведской компанией Saab Group в ходе модификации «бомбы малого диаметра» (SDB) от Boeing (GBU-39). К ней добавили отделяемый ракетный двигатель. Он используется для разгона, бомба запускается из реактивной системы залпового огня (РСЗО) типа MLRS или HIMARS. В полете она управляется прикрепленным к ней блоком с раздвижными крыльями.

Как отметил Артамонов, они достаточно недорогие, поэтому Запад может поставлять их в гораздо большем количестве, чем специализированные управляемые бомбы.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru тоже обратил внимание на стоимость планирующих и корректируемых авиабомб.

«Планирующая бомба — самый дешевый авиабоеприпас в соотношении цены и эффективности. Она дешевле корректируемых бомб, а результат дает почти тот же», — пояснил Леонков.

По его словам, переделка уже готовых обычных бомб в корректируемые тоже дешевле производства специализированных. «Запад, поставляя такие боеприпасы Киеву, руководствуется именно экономическими соображениями», — добавил военный аналитик.

Почему «умным бомбам» необязательно нужны самолеты

По мнению Артамонова, боеприпасы, переделанные для высокоточного применения, уступают по характеристикам тем, которые изначально изготовлены как специализированные. «Это как если коммерческий беспилотник переделать в боевой — можно, но его тактико-технические характеристики будут на порядок ниже, чем у специально изготовленного для военных аппарата. С бомбами то же самое», — пояснил эксперт.

Фото: МО Украины Украинский военный с БПЛА

Он также привел сравнительный пример из ракетной техники. По его словам, ракету Storm Shadow можно использовать с борта истребителя Су-34, но это будет менее эффективно, чем с F-16 или F-35.

«Всегда универсальные технологии работают хуже, чем технологии, „заточенные“ под конкретное применение», — заключил аналитик.

Повлияют ли корректируемые авиабомбы на ситуацию в зоне СВО

По словам Артамонова, «умные бомбы» представляют повышенную опасность при ударах по штабам и тыловым объектам.

«Нам придется противодействовать — с точки зрения организации второго эшелона, тыловых частей, рассредоточения штабов и других плановых мероприятий, которые в таких случаях проводятся. Но не думаю, что это приведет к большому изменению в боевых порядках. Ведь мы тоже бьем по складам, по причальным сооружениям, по штабам», — перечислил эксперт.

Как подчеркнул эксперт, для применения классических корректируемых авиабомб нужны самолеты. «А с этим у ВСУ пока еще большие проблемы. Поэтому — да, корректируемые авиабомбы — это неприятно, но „вундерваффе“ для ВСУ они не станут», — подчеркнул Артамонов.

Алексей Леонков придерживается такого же мнения. По его словам, любое оружие становится эффективным только в руках профессионалов. «Никакое чудо-оружие не поможет, если его используют дилетанты. Профессионалов по применению западного оружия с борта советского самолета у ВСУ не хватает. Как и авиации вообще», — пояснил эксперт.

Фото: МО Украины

По мнению Артамонова, массированное применение таких бомб со стороны Украины приведет к ответному использованию боеприпасов повышенной мощности со стороны России.

«Учтите, что у нас авиации больше. Значит, это приведет к еще более массированному использованию подобных боеприпасов с нашей стороны. У нас на фронте, к примеру, уже используются аналогичные УПАБы — управляемые планирующие авиационные бомбы. Но пока мы не применяем ОДАБы — объемно-детонирующие авиабомбы, — что повергает меня в уныние», — добавил эксперт.

Зачем ВСУ разбирают кластерные боеприпасы

Ранее стало известно, что украинские военные начали разбирать на части поставленные США кластерные (кассетные) боеприпасы. Недавно в соцсетях появилось видео, на котором бойцы ВСУ с помощью болгарки распиливают такую бомбу M483A1, чтобы вынуть начинку — размещенные внутри снаряды меньшего калибра, каждый из которых содержит 64 элемента М42 и 24 боеприпаса М46. Потом они подвешивают их к дронам, то есть используют суббоеприпасы в качестве зарядов для ударных беспилотников.

M483A1 имеют двойное назначение, поскольку могут пробивать бронь толщиной до 7 см, при этом заряд скрыт в кожухе, предназначенном для разлета осколков, — чтобы поражать цели, не защищенные броней.

Как предположили журналисты, на кадрах запечатлены бойцы подразделения «Ахиллес» 92-й механизированной бригады ВСУ. Насколько известно, еще неделю назад они участвовали в боевых действиях на Купянском направлении в Харьковской области.

Почему опасно разбирать боеприпасы

Алексей Леонков пояснил NEWS.ru, что такое поведение солдат ВСУ вызвано тотальной нехваткой авиации, которая, собственно, и должна использовать кластерные (кассетные) бомбы.

«Первая причина — это нехватка средств запуска. Конечно, это делается не от избытка. Запад ограниченно поставляет боеприпасы. А беспилотники, пусть даже на коленках сделанные, но обвешанные такими вот суббоеприпасами, все-таки наносят ущерб. Кассетных снарядов, например 155-миллиметровых, Украине поставили много, а других боеприпасов — нет. Вот ВСУ и пытаются компенсировать этот дисбаланс, разбирая заряды кассетных снарядов и бомб», — пояснил Леонков.

Фото: МО Украины

По его словам, существует еще одна причина, почему украинские военнослужащие разбирают кассетные снаряды. «Вопрос в действии суббоеприпаса: сработает он или не сработает. Сработает? Нанесет какой-то ущерб. А не сработает — так станет миной замедленного действия. Поэтому их и применяют с беспилотников и по переднему краю, и по ближним тылам. Если они не взорвутся сразу, их практически невозможно разминировать», — пояснил эксперт.

Как добавил эксперт, такие методы «распиливания» кластерных боеприпасов весьма опасны для самих украинских военных. «Кассетные снаряды и бомбы приходят с разными сроками и с разных условий хранения. Попытка вскрыть их может привести к детонации. Все дело во взрывателях, а они — самовзводящиеся. И взведены они уже или нет — никто не скажет. Так что украинцы сильно рискуют, когда пытаются разобрать такие боеприпасы», — подытожил Леонков.

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