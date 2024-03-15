Лондон оставил Киев без «Драконьего огня»: новости СВО на вечер 15 марта

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

DragonFire в представлении ИИ

Вооруженные силы Украины атаковали сразу несколько регионов России на фоне голосования на выборах президента РФ. Противник выпустил по объектам на территории страны снаряды и ударные дроны. В частности, в Белгородской области есть пострадавшие и погибшие.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром и днем 15 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Как ВСУ атакуют Россию в первый день голосования?

Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны предотвратили атаки ВСУ на Белгородскую и Калужскую области в ночь на 15 марта. Были уничтожены беспилотники и реактивные снаряды РСЗО БМ-21 «Град».

Дежурные средства ПВО также уничтожили украинский беспилотник над территорией Тульской области. В российском военном ведомстве отметили, что это произошло примерно в полдень по местному времени. Пострадавших нет.

Мэр Алексей Кулемзин сообщил о гибели троих несовершеннолетних при ночном обстреле Донецка со стороны ВСУ. По его словам, жертвами атаки стали 17-летняя девушка, а также 10-летний мальчик и трехлетняя девочка. Также региональный штаб обороны сообщил о перехваченном дроне со взрывчаткой у избирательного участка.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб, еще двое пострадали из-за обстрела региона со стороны ВСУ. Погибший получил ранения брюшной полости и грудной клетки.

В Минобороны России уточнили, что средства ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью. Таким образом, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку.

Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода

Что в Кремле думают об участившихся атаках ВСУ?

Участившиеся атаки Вооруженных сил Украины на российские регионы связаны с попытками бросить тень на выборы президента РФ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, таким образом Киев пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

«Вы знаете, я бы, честно говоря, оставил это нашим силовикам, это все-таки их прерогатива — давать оценку. Но то, что они (атаки ВСУ. — NEWS.ru) так или иначе связаны с попытками бросить тень на выборы, попытаться дестабилизировать ситуацию, однозначно, здесь вы совершенно правы», — сказал Песков.

Какая обстановка складывается в зоне СВО?

Минобороны России сообщило, что расчеты реактивной системы залпового огня «Торнадо» нанесли удар по группе военнослужащих ВСУ, которая выдвигалась для эвакуации диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Потери противника составили до 50 человек личного состава.

Тем временем Telegram-канал «Донбасский партизан» сообщил, что подразделения ВС России вечером 14 марта нанесли удар по международному аэропорту в Виннице с помощью дронов-камикадзе. По данным канала, на месте удара произошел пожар. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военкор Евгений Поддубный рассказал, что боец Вооруженных сил РФ в одиночку вышел против группы украинских диверсантов, атаковал их и вернулся невредимым на свою позицию. По одной из версий, он бросил гранату в укрытие и убежал невредимым, по другой — открыл огонь из стрелкового оружия по противнику.

В Донецкой Народной Республике обнаружили тайник с противотанковым комплексом американского производства FGM-148 Javelin. Схрон был размещен в разрушенном доме под Волновахой на юге региона.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press FGM-148 Javelin

Как в России отреагировали на новые выпады Макрона?

Франция уже втянута в конфликт на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что заявления президента страны Эммануэля Макрона о готовности направить войска на Украину указывают на то, что Париж намерен повысить свою вовлеченность.

«Мы читаем заявления господина Макрона, что Россия противник [для Франции, как заявил Макрон]. Да, для Франции это очевидно, потому что она втянута в конфликт на Украине», — заявил Песков.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что Макрон давно отправляет кадровых военных на Украину. По его словам, готовность Парижа в случае необходимости официально разместить подразделения вооруженных сил Пятой республики на Украине вызывает только смех.

Тем временем директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что слова Макрона о возможности отправки военных НАТО на Украину являются безумными и параноидальными мечтаниями. Он посоветовал французским властям ознакомиться с произведениями советского писателя Константина Паустовского.

Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press Эммануэль Макрон

Что происходит на Украине?

В Одессе прозвучали взрывы, сообщило украинское издание «Страна». В местных пабликах писали, что слышали один из них в районе Ильичевска, он был такой силы, что в окрестностях задрожали стекла. По информации издания «Общественное. Новости», взрывов было два, с разницей в несколько минут.

В ночь на 15 марта серия взрывов прогремела на территории Киева. Местные власти официально информацию не подтверждали. В городской военной администрации сообщали о работе систем противовоздушной обороны рядом с украинской столицей. Воздушная тревога звучала в самом Киеве, Киевской и Черниговской областях.

Получит ли Украина новые британские боевые лазеры?

Британия не планирует передавать Киеву и размещать на Украине лазерное оружие DragonFire («Драконий огонь») в рамках проведения тестов, сообщает Newsweek со ссылкой на Минобороны Соединенного Королевства. Ранее ряд украинских политиков сообщили о готовности использовать новое вооружение для защиты своего неба.

Заявления с украинской стороны стали появляться после демонстрации британским военным ведомством работы боевого лазера. В Лондоне подчеркнули, что DragonFire все еще находится на стадии разработки и планов о передаче его кому-либо нет.

Фото: British Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press DragonFire

Чьей отставки захотели на Украине после Залужного?

Бывший боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, заявил, что даже в условиях СВО украинцы должны иметь возможность выбирать президента. Он отметил, что главкома ВСУ поменяли во время конфликта. Значит, можно поменять и президента, подчеркнул Кличко.

«Если можно менять главнокомандующего войсками в военное время, то же самое должно касаться и президента, не так ли?» — сказал он.

По его словам, на Украине можно было бы провести президентские выборы с помощью дистанционного голосования. Он добавил, что страна продолжает нуждаться в западном вооружении, поставки которого имеют для Киева критическое значение.

Когда завершится СВО?

Ситуация на Украине в периоде предрешения, поделился мнением военный эксперт Анатолий Матвийчук. Так он прокомментировал слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что ближайшие несколько месяцев станут решающими для конфликта.

«Украина должна переговорить с Россией на определенных условиях или капитулировать. Он [Боррель] это прекрасно понимает. Эту риторику он скрывает под европейской солидарностью, говоря о том, что Европа должна помогать Украине», — сказал он.

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