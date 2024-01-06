ВСУ атакуют Крым необычным способом: что пишут военкоры 6 января

Фото: МО Украины

Су-24 ВВС Украины

Новая тактика ВСУ при атаке Крыма, лучшие ракеты Северной Кореи, Чехия и Словакия против Белгорода, статус ветерана боевых действия для журналистов — российские военкоры сегодня в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Рыбарь» рассказал о необычной тактике ВСУ при атаках на Крым

«Этой ночью ВСУ в очередной раз нанесли удар по Крыму. С борта двух бомбардировщиков Су-24М были выпущены четыре ракеты Storm Shadow/SCALP в направлении аэродрома Саки. Авиация на базе уже была рассредоточена по тревоге, но целью были не самолеты. Украинским формированиям удалось поразить административное здание, но на момент тревоги оно пустовало, что позволило избежать потерь. Интересно в этой атаке другое: то, какой стала тактика ВСУ при ударах. Весь вчерашний день украинская авиация то взлетала в воздух, то садилась. Периодически с бортов МиГ-29 и Су-27 осуществлялся пуск обманок ADM-160 MALD. Именно по этой причине в Крыму неоднократно объявляли авиационную опасность. Ложные цели отображаются как реальные ракеты, что позволяет противнику вводить в заблуждение средства ПВО и определять место и время их реакции», — пишут авторы канала.

По данным «Рыбаря», в момент одного из таких пусков ВСУ попытались нанести реальный удар «Нептуном» по мысу Тарханкут или Евпатории, но ракета была сбита истребителем МиГ-31.

«А к вечеру в преддверии пуска Storm Shadow к Крыму со стороны Коблево были направлены пять БЛА типа „Бобер“, которые менее заметны, чем те же БЛА Mugin-5. Они пролетели вдоль западного берега Крыма и встали на патрулирование у Новофедоровки, где и были сбиты. Спустя пару часов два бомбардировщика Су-24М атаковали Саки, который активно отслеживали дроны накануне и прошлой ночью, а также спутниковая группировка НАТО (за три дня сделано более 10 снимков). Но суть действий ВСУ очевидна: после ослабления флота основной задачей является подавление ПВО в Крыму, а сделать это возможно срывом боевого управления подразделений ПВО и ВКС. Именно поэтому акцент в первую очередь сделан на командных пунктах, что следует иметь в виду при дальнейших атаках ВСУ», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Ракета Storm Shadow

«Военная хроника» рассказала, какие ракеты есть у армии Северной Кореи

«Пока Белый дом обвиняет Россию в применении ракетного вооружения из КНДР на территории Украины, самое время разобраться, какие виды ракет есть на балансе у КНДР. Какие ракеты есть в Северной Корее? Пхеньян вкладывает значительные средства в свою ракетную программу. Только за 2023 год Северная Корея провела 36 подтвержденных испытаний. Арсенал КНДР включает в себя ракеты разной дальности. К примеру, межконтинентальные баллистические ракеты Hwasong-14 и Hwasong-15, впервые испытанные в 2017 году, по некоторым данным, могут преодолевать расстояние свыше 10 тыс. км и способны угрожать территории США. В числе оружия малой и средней дальности КНДР есть не только баллистические ракеты, но и реактивные системы залпового огня. К этому виду ракет относится KN-09 с дальностью до 200 км, созданная на базе РСЗО „Смерч“», — отметил источник.

Авторы канала подчеркнули, что ракета KN-23, в использовании которой администрация президента США обвинила Российскую Федерацию, была впервые испытана КНДР в 2019 году.

«Это твердотопливная квазибаллистическая ракета, конструктивно близкая к российскому комплексу „Искандер-М“. Ее радиус действия — около 400 км», — добавил источник.

Фото: KIM Jae-Hwan/Keystone Press Agency Лидер КНДР Ким Чен Ын (слева) и его дочь Ким Чжу Э (в центре) во время запуска межконтинентальной баллистической ракеты

Евгений Поддубный рассказал, каким вооружением ВСУ атакуют Белгород

«Наши военные уже выяснили, что для атак на Белгород и всю область противник использует реактивные системы залпового огня чешского производства RM-70 Vampire. Это модернизированный вариант БМ-21 „Град“, советская реактивная система производится в Чехословакии с 1972 года, когда деревья были высокими, а большая часть Восточной Европы пыталась делать вид, что не поддерживала Гитлера в ходе Второй мировой. Ну да, вернемся в наше время. Чехия передала киевскому режиму оружие, которым убивают наших мирных людей, наших детей. Вот стало понятно, откуда и снаряды. Неожиданно (нет) — это Словакия. Судя по маркировке, снаряды свежие. Повышенной дальности. Эти снаряды производит компания, которая входит в группу MSM. Произведены и переданы эти снаряды Чехии или напрямую киевскому режиму при премьере Хегере или премьере Одоре», — отметил военкор.

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Реактивная система залпового огня (РСЗО) RM-70

Александр Сладков рассказал, что обсуждалось во время круглого стола на выставке «Россия»

«Начали со статуса ветерана боевых действий для журналистов, работающих в зоне СВО. Некоторые участники дискуссии говорили о статусе „ветерана военной журналистики“. Я сказал, что себя военным корреспондентом не считал и не считаю и статус ветерана военной журналистики никогда не приму. Для меня это мутная и сомнительная история. Статус ветерана боевых действий — другое дело, это государственная оценка. Дадут — приму. Не предоставят — ну и ладно», — отметил он.

По словам Сладкова, во время беседы поднялась тема, что репортеры — это солдаты информационной войны и они должны активно в ней участвовать.

«Лично я сказал, что к информационной войне никакого отношения не имею и никакой я не ее солдат. Я — журналист, это другая профессия. Инфоборцы и пропагандисты — нужные, важные, интересные профессии, но я — репортер, моя задача искать правду и рассказывать о ней людям. Был вопрос о фейках, о противостоянии фейкам. Очень важная тема. Но тут возник вопрос: есть вражеские фейки, их надо разоблачать. А что делать с фейками отечественными? Я сказал, что ни к тем, ни к другим не имел и не имею отношения», — добавил военкор.

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