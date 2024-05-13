ВСУ атакуют РФ 13 мая: сколько жертв в Белгороде, обстрелы, обрушение дома

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины продолжили обстрелы российских приграничных регионов 13 мая, российские военные отчитались об уничтожении 31 беспилотника ВСУ. Что известно о погибших и пострадавших, сколько на самом деле было убито гражданских в Белгороде?

Что известно об обстрелах 13 мая

Российские военные в ночь на 13 мая отчитались об уничтожении 31 беспилотника.

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивных систем залпового огня „Ольха“ и авиационных управляемых ракет Storm Shadow по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО были уничтожены 12 реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и 12 БПЛА над территорией Белгородской области, восемь БПЛА над территорией Курской области, четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь БПЛА над территорией Республики Крым, еще четыре БПЛА были перехвачены над территорией Липецкой области», — говорится в публикации.

В свою очередь власти Липецкой области сообщали о подавлении атаки БПЛА, после которой возник пожар на территории электроподстанции.

Фото: МО Украины

В Белгородской области срабатывала сирена ракетной опасности и опасности атаки БПЛА.

«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Черемошном в результате прямого попадания снаряда полностью разрушены жилой дом, баня и гараж. Трое мирных жителей, которые в этот момент были дома, каким-то чудом отделались легкими царапинами и ссадинами! От вызова скорой наотрез отказались, глава поселения отвез их к родственникам. Всего на территории села различные повреждения зафиксированы в пяти частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. Также повреждены три автомобиля. В селе Устинка произошло возгорание сухой травы, очаг возгорания был оперативно ликвидирован», — сообщил белгородский оперштаб.

В свою очередь ФСБ утром отчиталась о сбитых трех дронах над Мариуполем, которые несли в себе суммарно 36 кг взрывчатых веществ, аппараты уничтожили на полигоне. По данным ведомства, за прошлую неделю только над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Авдеевкой перехватили 312 украинских беспилотников.

Сколько на самом деле погибло людей в Белгороде

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о завершении работ по разбору завалов жилого дома в Белгороде после удара ВСУ 12 мая.

«Основная часть разбора завалов жилого дома на улице Щорса завершена. Тела 15 человек на сегодняшний день извлечены из-под завалов. Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибли еще три мирных жителя. Еще одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице. 19 человек — это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, невиновных жителей, которых убил киевский режим. <...> 27 человек получили ранения. 10 из них была оказана амбулаторная помощь, и они уже отпущены домой. Шесть человек сейчас готовятся к отправке в федеральные клиники, в том числе и полуторамесячный ребенок вместе с мамой. <...> 11 человек остаются в наших больницах — всем им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Накануне после обстрела дом был оперативно эвакуирован, сейчас в пунктах временного размещения находятся 36 человек. Дом находится под угрозой обрушения.

Как отреагировал Запад на обстрел дома в Белгороде

Россия ждет от ряда международных организаций непредвзятой и честной оценки осуществляемых Украиной атак на Белгород, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Сейчас мы ждем от ряда международных организаций честной оценки действий Украины. Это касается и ОБСЕ, и Совета Безопасности ООН, и ряда других международных организаций, в которых мы являемся непосредственными участниками, платим честно взносы и выполняем все нормы, которые возлагаются на участников», — сказал дипломат.

Кроме того, он заявил, что Запад является причастным к обстрелу жилого дома в Белгороде, поскольку союзники Киева на Западе выделили оружие для ВСУ, а также обучили их вести боевые действия.

Того же взгляда придерживается представитель МИД России Мария Захарова.

«Теракт в Белгороде — еще одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима. Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стал почерком преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры», — заявила она.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что реакция США, а точнее ее отсутствие, на обстрелы Белгорода Украиной показывает желание Белого дома снять с Киева ответственность за преступления.

«Реакция американских официальных лиц на смертоносные удары ВСУ по жилым кварталам, точнее отсутствие и намека на соболезнования, — весьма красноречива. Подчеркивает готовность Вашингтона делать все, чтобы снять с киевских марионеток ответственность за их злодеяния», — говорится в сообщении пресс-службы дипмиссии.

Аналогичной позиции решили придерживаться и «независимые» СМИ, уточнил дипломат. Журналисты проигнорировали тот факт, что ВСУ порядка десяти раз за сутки нанесли удары по городу с применением западного оружия, напомнил Антонов.

Единственным выходом для России посол назвал наращивание боевых действий. Это помогло бы отодвинуть угрозу со стороны Украины дальше от российских границ, констатировал он.

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