ВСУ атаковали Россию 17 декабря: куда били, есть ли погибшие МО РФ: 33 БПЛА ВСУ атаковали Липецкую, Ростовскую и Волгоградскую области

Фото: МО Украины

Украинские войска атаковали три российских региона за минувшую ночь. По каким областям они били и есть ли жертвы?

Что известно об атаке ВСУ

Как сообщает Telegram-канал Минобороны России, минувшей ночью, 17 декабря, украинские войска попытались атаковать три региона России. В общей сложности в атаке участвовали 33 дрона, все они успешно ликвидированы силами российских систем ПВО.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей», — отмечается в сообщении Министерства обороны России в Telegram-канале.

Кроме того, украинские войска атаковали Херсонскую область.

Есть ли пострадавшие, жертвы

Два мирных жителя погибли при ракетной атаке Вооруженных сил Украины по населенному пункту Новая Маячка в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По словам главы региона, в результате обстрела есть пострадавшие, в том числе военнослужащие.

Фото: t.me/SALDO_VGA

Также ВСУ обстреляли село Олешня в Суджанском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Снаряд попал в жилой дом, ранены два человека.

Пострадавшие мужчина и женщина были доставлены в Суджанскую ЦРБ, им оказана первая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает, добавил глава региона. Он пообещал, что власти помогут отремонтировать домовладение, получившее серьезные повреждения от украинской атаки.

По словам губернатора Липецкой области, в результате атаки украинских сил погибших и пострадавших в регионе нет. Он констатировал, что попытки ударить по Липецкой области — первые подобные атаки со стороны Киева.

«Это первый случай, когда вражеские беспилотники пытались атаковать наш регион. Я прошу всех сохранять спокойствие. Такие случаи неоднократно происходили в соседних регионах. Разумеется, мы понимали, что исключать этого нельзя и на нашей территории, и приняли необходимый комплекс мер для обеспечения безопасности жителей и объектов военной и гражданской инфраструктуры. Взаимодействуем с Министерством обороны России. Ситуацию держу на личном контроле», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как Киев пытался атаковать Россию

Вечером 15 декабря Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА над Крымом.

14 декабря Минобороны России сообщало, что девять беспилотников ВСУ были ликвидированы в ночь на 14 декабря. По данным ведомства, дроны были перехвачены и уничтожены в небе над Калужской и Московской областями.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей», — говорилось в публикации ведомства от 14 декабря.

Фото: МО РФ

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщал о предотвращении двух атак беспилотников на Москву. По его словам, в ночь на 14 декабря средства ПВО в Наро-Фоминском округе сбили два беспилотника, летевших на столицу России. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На места происшествий были направлены специалисты экстренных служб.

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