Вступивший в ряды украинского спецназа чиновник погиб в зоне СВО Военкор Дамбиев: ВС РФ ликвидировали в ДНР чиновника, примкнувшего к украинскому спецназу

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО

Военный корреспондент Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале сообщил о ликвидации Вооруженными силами РФ начальника территориального управления Службы судебной охраны по Днепропетровской области Дениса Шевченко. Он уточнил, что Шевченко в феврале этого года вступил в одно из подразделений спецназа Украины. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным военкора, спецназовец был убит 25 июля в районе населенного пункта Курдюмовка в ДНР.

25 июля в районе н. п. Курдюмовка Донецкой Народной Республики российскими войсками уничтожен начальник территориального управления Службы судебной охраны по Днепропетровской области Денис Шевченко, — написал Тамбиев.

В апреле в зоне СВО погиб экс-депутат Верховной рады Украины Олег Барна. Он был убит в боях на Южном направлении. Эту информацию подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он известен тем, что схватил в 2015 году экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка за интимные места и попытался унести с трибуны.

20 мая подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в результате действий российских сил в зоне СВО был убит командир одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ Николай Головатюк.