Встреча Путина и Лукашенко: что обсуждали лидеры двух стран

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Прибыв в Минск, Владимир Путин не стал скрывать, что намерен обсудить в союзной Белоруссии вопросы взаимной безопасности и вторую фазу ядерных учений, которая была организована в том числе и на белорусской территории. Где по просьбе Минска были доставлены и размещены современные «Искандеры» с радиусом действия более 500 км. А затем и соответствующие ядерные боеголовки мощностью, как считают, в 50 килотонн. Для сравнения: американская бомба, сброшенная на японский город Хиросима, была мощностью только в 13 килотонн.

Второй визит после выборов

Президент России передал белорусскому коллеге Александру Лукашенко личное приветствие от Си Цзиньпина. И хотя все понимают, что китайскому лидеру было бы проще позвонить в Минск, но такое дипломатическое посредничество Владимира Путина — это дополнительный сигнал мировому гегемону. Ясно, что это показательный демарш, демонстрирующий сближение трех стран, противостоящих внешнему давлению.

Всегда в мире следят за тем, куда прежде всего вновь избранный президент отправится с официальными визитами. И свой первый визит после переизбрания Путин наносит в Пекин, а второй — в Минск. У Минска свои устойчивые связи с Пекином, сам Лукашенко в Китае имел продолжительную встречу с китайскими лидерами. Но, конечно, ему было интересно получить информацию о новых переговорах президента Путина и председателя Си из первых рук.

И пока в Минске Путин и Лукашенко сверяют свои впечатление о проведенных учениях, Пекин почти синхронно начал свои военно-морские маневры фактически по блокированию Тайваня. Таким образом дополнительно было продемонстрировано, что трехстороннее сотрудничество сводится далеко не только к экономическим проектам, но и к вполне «осязаемой» взаимной военной поддержке.

А это означает только одно: ось Россия — Китай — Белоруссия продолжает крепнуть. Не исключено, что уже в ближайшее время Белоруссия с поддержкой России и Китая пополнит собою состав БРИКС, который станет дополнительной площадкой для такого тройственного взаимодействия.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Держать порох сухим

К тому же вместе с президентом впервые в новом качестве в Белоруссию прибыл и новый министр обороны России Андрей Белоусов, который помимо переговоров со своим белорусским коллегой получил возможность сразу установить контакт и с только что назначенным начальником Генштаба белорусской армии генералом Павлом Муравейко, который недавно выступил за обновление концепции национальной безопасности Белоруссии.

Так что и на уровне министров есть немало актуальных тем для обсуждения, особенно на фоне постоянно звучащих угроз из Польши, где белорусские эмигранты открыто создают свои военизированные формирования. Сам Лукашенко открыто говорил о планах оппозиции захватить Кобринский район в Белоруссии. Понятно, что планы втягивания Белоруссии в конфликт и создания против России второго фронта существуют, а потому координация остается одной из актуальнейших задач военного руководства обеих стран.

Посредники для российско-украинских переговоров

До встречи с Путиным Лукашенко посетил с визитом Баку. И хоть у российского президента вполне устойчивые и дружеские отношения с коллегой Ильхамом Алиевым, Путину, думается, было интересно услышать свежие впечатления Александра Григорьевича, который, к тому же, посетил и Карабах. Это, понятно, вызвало острую реакцию в Ереване, который продолжает колебаться между сближением с Западом, НАТО и сохранением хоть и в подвешенном состоянии своего членства в ОДКБ. Не исключено, что такой негативный феномен от господина Пашиняна может быть рассмотрен президентами в рамках назревших усилий по реформированию и этой организации.

Скорее всего, стороны могли бы обсуждать и циркулирующую информацию о том, что Белоруссия, Азербайджан и Казахстан могли бы выступить посредниками при организации российско-украинских переговоров. Идею многосторонних справедливых переговоров поддерживает и председатель Си. Слово только за Киевом, которому в пропагандистском плане куда труднее будет игнорировать столь представительное предложение.

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