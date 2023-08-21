Вспышка сибирской язвы под Воронежем: будет ли эпидемия, советы Малышевой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очаг сибирской язвы выявили в Воронежской области. Власти ввели на территории режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 16 ноября включительно. Откуда взялась инфекция и какую угрозу она представляет для россиян?

Что стало причиной заболевания сибирской язвой

В управлении Роспотребнадзора по Воронежской области сообщили, что случай заболевания человека сибирской язвой зарегистрирован в Панинском муниципальном районе.

«Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора», — заявили в ведомстве.

В регионе проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, отобраны пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц. Режим чрезвычайной ситуации будет действовать до 16 ноября 2023 года включительно. На это время ограничен въезд в район посторонним лицам, запрещены перемещение, убой и ввоз невакцинированных против сибирской язвы животных, заготовка и вывоз кормов, охота на диких животных.

21 августа в Панинском муниципальном районе начали работать два передвижных санитарно-ветеринарных пункта. В пределах участка распространения инфекции провели комплекс профилактических и эпидемиологических мероприятий. Ситуация находится на контроле в облправительстве и администрации района.

Когда и где были выявлены случаи заражения сибирской язвой

Первые случаи заражения сибирской язвой в 2023 году были выявлены в марте в Чувашии. Глава региона Олег Николаев сообщил, что госпитализированные находились в состоянии средней степени тяжести.

В июне очаг инфекции был выявлен в Туве. Житель села Бижиктиг-Хая заразился инфекцией после разделки туши лошади. Сообщалось, что часть внутренностей он сварил и съел сам, а остальное планировал продать.

В июле в регионе было выявлено еще пять случаев заражения сибирской язвой. Ветеринарная служба республики провела мероприятия по определению границ предполагаемого эпизоотического очага, наличию возможных инфицированных объектов, вероятных источников и путей заноса возбудителя сибирской язвы. В Роспотребнадзоре заявили, что в очаге заболевания вакцинировано 150 человек, продезинфицировано 39 тысяч квадратных метров территорий.

Грозит ли России эпидемия сибирской язвы

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что вспышка сибирской язвы не угрожает населению России, потому что инфекция не передается от человека к человеку.

«Переживать не о чем. Пациенту, если диагноз подтвердят, также ничего не угрожает, заболевание лечится антибиотиками, хотя недуг тяжелый. Но если выявят заражения животных, скота, то придется людям избегать контактов с ними, не прикасаться к ним. Тем, кто общался с госпитализированным в последние дни, ничего не угрожает», — сказал вирусолог.

По мнению иммунолога Александра Чепурнова, эпидемия сибирской язвы в России исключена. Врач заявил, что чаще всего этой инфекцией заражаются пастухи и работники фермерских хозяйств.

«Сибирская язва не так сильно распространяется при нормальных противоэпидемиологических мероприятиях. Она легко идентифицируется и заболевших изолируют, поэтому распространение маловероятно. Конечно, какая-либо эпидемия исключена», — сообщил Чепурнов.

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рекомендовала не покупать мясо на рынках во избежание заражения сибирской язвой. Узнать, прошел ли товар проверку, можно по клейму, которое ставится на части туши, или по сертификату, выданному продавцу.

«Первое, что важно знать, когда вы приходите на рынок: вы должны увидеть печать на туше. На каждом кусочке ее быть не может, но на тушу печать поставить обязаны. И второй обязательный документ — заключение, которое выдается ветеринарной службой. Не покупайте ничего на стихийных рынках, потому что проверка мясной и молочной продукции — в интересах вашей жизни», — отметила Малышева.

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