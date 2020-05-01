Вспышка коронавируса зафиксирована в НИИ скорой помощи в Петербурге

Подтверждены 111 случаев инфицирования коронавирусом среди сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в северной столице.
Распространённая ранее информация о болезни высшего руководства учреждения является ложной, заявили в городском комитете по здравоохранению. Директор Института Валерий Парфёнов и главврач Антон Повзун продолжают работать. В комитете добавили, что институт не был перепрофилирован под приём заражённых COVID-19,
Как писал NEWS.ru ранее, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал число заразившихся коронавирусом сотрудников. Их оказалось 173 человека. По словам Рогозина, 16 людям удалось выздороветь, однако шесть человек скончались.
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