Вспышка коронавируса зафиксирована в НИИ скорой помощи в Петербурге

https://static.news.ru/photo/1e4c23d4-8b2b-11ea-91fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подтверждены 111 случаев инфицирования коронавирусом среди сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в северной столице.

Распространённая ранее информация о болезни высшего руководства учреждения является ложной, заявили в городском комитете по здравоохранению. Директор Института Валерий Парфёнов и главврач Антон Повзун продолжают работать. В комитете добавили, что институт не был перепрофилирован под приём заражённых COVID-19, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал число заразившихся коронавирусом сотрудников. Их оказалось 173 человека. По словам Рогозина, 16 людям удалось выздороветь, однако шесть человек скончались.