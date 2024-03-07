Вспыхнувший холодильник привел к гибели девятилетней девочки в Подмосковье Девочка погибла в пожаре в Подмосковье из-за короткого замыкания в холодильнике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Девятилетняя девочка погибла в пожаре в Раменском городском округе из-за короткого замыкания в холодильнике, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону. 18-летний старший брат попытался спасти сестру, но школьница закрылась изнутри, поэтому он не смог попасть к ней в комнату.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертиз, — отметили представители ведомства.

Уточняется, что дети спали на втором этаже. Молодой человек проснулся от жара, на тот момент весь дом был в дыму. После безуспешных попыток вскрыть дверь в комнату родственницы он выбежал во двор, остальные домочадцы тоже смогли спастись.

Ранее сообщалось о четырех погибших при возгорании в одноэтажном частном доме, расположенном в Зеленограде на улице Новомалино, 1. Пламя охватило 90 квадратных метров, появилась угроза его распространения на соседние дома. Сотрудники МЧС вывели из соседних строений трех жителей. Из горящего дома удалось эвакуировать четырех человек, но трое из них позже скончались. Также под завалами было найдено еще одно мертвое тело.

До этого полуторагодовалый ребенок стал жертвой пожара в жилом доме, расположенном в селе Варваровка Октябрьского района Амурской области. По факту гибели было возбуждено уголовное дело. В ходе тушения пожара также был обнаружен второй малыш, его удалось спасти.