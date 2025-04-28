Вслед за «Орешником»: что за оружие показал Белоусов Медведеву на полигоне

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает полигон Капустин Яр в Астраханской области

Украинская пресса распространила версию о появлении у России нового боевого дрона на реактивной тяге под названием «Бандероль». Даже утверждается, что новым оружием уже месяц наносятся удары по целям в районе Одессы. Российские эксперты склоняются к выводу, что за новое оружие Киев принял либо обновленные дроны «Герань», либо давно известную ракету Х-101. Какое видео учений с полигона Капустин Яр могло сбить с толку киевских аналитиков и какие еще оружейные новинки могут применить ВС РФ в ближайшем будущем — в материале NEWS.ru.

Что сообщали украинские СМИ о дроне «Бандероль»

Киевская пресса выступила с утверждениями о том, что в ходе воздушных атак на Одессу замечен новый беспилотный летательный аппарат. Как сообщило издание «Страна», уже несколько недель подряд удары по Одесской области наносятся с использованием нового беспилотника «Бандероль». Издание цитирует украинского эксперта по связи Сергея Бескрестнова с позывным Флэш, уверявшего, что новейший дрон используется при налетах на объекты ВСУ в районе этого портового города. Минобороны России не комментировало эту информацию.

«Этот БПЛА летит со скоростью 400–500 км/ч. Известно про него очень мало. Исходя из данных ГУР, можно предположить, что это не БПЛА, а барражирующий боеприпас, по аналогии с КАБ (корректируемыми авиабомбами)», — описывает Бескрестнов неизвестный квадрокоптер.

Предполагается, что его запускают с самолета-носителя, но ни тип самолета, ни условия пуска неизвестны. Также отсутствуют данные о мощности аппарата и дальности его полета.

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Ранее киевские паблики утверждали, что уже с февраля в крупных городах Украины фиксируются атаки с использованием неизвестных реактивных дронов. В частности, 24 апреля в Одессе были слышны «необычные звуки прилета», которые специалисты, однако, объяснили лишь новой тактикой применения старых моделей.

Какие гипотезы о дроне «Бандероль» появились в прессе

Многие российские журналисты предположили, что «Бандеролью» была та самая неизвестная новая ракета, которая была показана публике 26 апреля, когда зампред Совбеза Дмитрий Медведев посещал полигон Капустин Яр в Астраханской области. Предположения основывались на видеозаписи визита, запечатлевшей носовую часть неизвестной крылатой ракеты без поясняющих маркировок.

При этом сам Медведев в ходе визита произнес фразу, которую многие блогеры расценили как намек на появление «Бандероли». «Мы только что ознакомились с работой перспективных средств поражения для нашей реактивной и ствольной артиллерии, барражирующих боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов, зенитного вооружения; увидели работу новых реактивных снарядов повышенной помехозащищенности и дальнобойных снарядов», — перечислил зампред Совбеза.

Медведев не стал конкретизировать, о каких перспективных средствах поражения идет речь.

Некоторые ресурсы назвали показанную новинку «ранее неизвестной малозаметной крылатой ракетой». Однако многие блогеры обратили внимание на то, что внешний вид ракеты напоминает давно известную ракету Х-101 — об этом свидетельствуют характерные очертания носовой части, сложенных крыльев и положение раскрытых хвостовых рулей.

«Шумиха всегда появляется вокруг нового оружия, но здесь даже говорить о новом оружии нечего, пока не появится официальной информации», — сказал по этому поводу NEWS.ru независимый военный эксперт Александр Храмчихин. По его мнению, даже ошибочный интерес блогеров к подобным сообщениям вполне объясним.

Впрочем, если «Бандероль» реально существует, на полигоне ее могли показать Медведеву, но без присутствия телекамер. Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин сказал NEWS.ru, что если новейшее оружие и было продемонстрировано, то оно сохраняется в тайне.

«Дмитрий Анатольевич все-таки бывший Верховный главнокомандующий, и нынешняя должность у него высокая. Так что он военную тайну хранить умеет и ничего просто так не говорит. А если говорит, то со смыслом. Разумеется, новые образцы должны как можно дольше храниться в тайне, чтобы доставлять врагу соответствующие неприятности. А уж как их называть — можно назвать посылкой, можно бандеролью. Это уже второе дело, если не третье», — сказал Дандыкин.

Какова вероятность, что дрон «Бандероль» — это новая «Герань»

18 февраля ГУР Минобороны Украины выступило с утверждением о том, что в России организовано серийное производство ударного БПЛА «Герань-3» с реактивным двигателем. По украинской версии, «Герань-3» — это локализация иранских дронов Shahed-238, оснащенных двухконтурным турбореактивным двигателем. Он позволяет беспилотникам лететь на дальность до 2500 километров со скоростью до 600 км/ч.

Теперь некоторые украинские блогеры полагают, что «Бандероль» — это лишь переделанная «Герань». Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Почему новая «Герань» неуязвима для украинской ПВО

Военный аналитик Борис Рожин еще в феврале в своем Telegram-канале публиковал видео испытаний дрона, сообщив, что «новая „Герань-3“ способна развивать скорость до 600 км/ч, имеет размах крыльев 2,5 м и длину 3,5 м. Дрон незаметен для радаров противника и наводится на цель через спутники».

По мнению Дандыкина, возможность активного маневрирования делает «Герань-3» практически неуязвимой для украинских мобильных групп ПВО, имеющих на вооружении зенитные пулеметы и автоматические пушки.

«Сейчас там плачутся, что от ВС РФ пошли именно реактивные дроны. И вот как раз их они и называют „Бандеролями“, это от ВСУ пошло. Предыдущие модели „Гераней“ называли „мопедами“, потому что они тарахтели в полете, ибо оснащались по сути мотоциклетным двигателем и летели медленно. А дроны с реактивной тягой летят гораздо быстрее. Артиллерийские средства ПВО — немецкие установки „Гепард“ и прочие, которые есть у ВСУ, с реактивными уже не справляются. А стрелять по ним ракетами из комплексов „Пэтриот“ себе дороже, это все равно что телевизором гвозди забивать. Ведь дроны — дешевые, а каждая ракета „Пэтриота“ стоит под миллион долларов, а может, и больше», — пояснил Дандыкин.

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press Зенитно-ракетные комплексы малой дальности MIM-104 Patriot

На что способна российская ракета Х-101

Крылатая ракета Х-101, которая, предположительно, была продемонстрирована в ходе визита Медведева на Капустин Яр, принята на вооружение еще в 2013 году. Она пришла на смену ракете Х-55. Х-101 может нести до 400 кг взрывчатки и лететь со скоростью 270 км/ч. Это довольно точное оружие — круговое вероятное отклонение попадания от точки прицеливания не превышает 7 метров по неподвижной цели и 10 метров по движущейся. С учетом мощности боевой части это считается среди специалистов практически снайперским показателем. Х-101 разработали в МКБ «Радуга», входящем в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

Уже после начала СВО, в 2023 году на базе Х-101 была создана ракета Х-БД (аббревиатура расшифровывается как «большой дальности»), способная пролететь 6500 км. Х-БД предназначены для вооружения российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 — такой самолет может взять в полет две кассеты по шесть ракет в каждой.

По сообщениям прессы, модернизация ракеты Х-101 продолжается.

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