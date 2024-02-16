Все знают, кому выгодна смерть Навального, но обвинят все равно Путина

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Алексей Навальный

Да, нам обещали «сюрпризы», обещали устами побывавшей в Киеве госпожи Нуланд, которая, понятно, в курсе всех готовящихся против нас провокаций. И вот за месяц до президентских выборов пришло известие о кончине в лагере в ЯНАО Алексея Навального. Пока информация скудна: почувствовал себя плохо на прогулке, потерял сознание, реанимация эффекта не дала. Но даже такой, мало что объясняющий абзац сейчас на первых полосах западноевропейских газет. Причем, учитывая скорость и проработанность оформления текстов, создается впечатление, что к смерти оппозиционера готовились. Но сейчас важно понять даже не четкий диагноз, но ответ на классический вопрос: кому это выгодно?

Удар по проблескам осознания

Понятно, что коллективный Запад с места в карьер бросился швырять камни в российское руководство, которое, дескать, так было напугано могучей фигурой юриста, что «предпочло заткнуть ему рот». Притом что Навального постоянно посещали адвокаты, он из-за решетки умудрялся раздавать интервью и комментировать ход собственного заключения — фактически оставался в свете прожекторов.

Но то, что его фигура может стать центром провокации, было очевидно. Не исключено, что из Владимирской области его и перевели в арктический пояс, чтобы снизить риск покушения. Но, как говорится, по классике — достали и на зоне.

Удивительно, как только в делах России прослеживается хоть что-то позитивное, так таинственная ракета сбивает очередной малазийский «Боинг». Вот и теперь, как только пошли намеки на возможное обсуждение нами и американцами перспектив урегулирования украинского конфликта, чуть заявления наших бывших партнеров стали более реалистичными, случилась смерть Навального. Совпадение? Покажет вскрытие.

Кстати, для того чтобы оттеснить набирающее просмотры сенсационное интервью Владимира Путина на второй план, также нужен был убойный сюжет, который способен девальвировать все сказанное.

Не Надеждин, так Навальный?

Было ясно, что чем ближе наши президентские выборы, тем выше опасность дестабилизирующих провокаций. Западу и нашей пятой колонне явно нужна была, как принято говорить, «сакральная жертва».

Немало было разговоров и о том, что если ЦИК все-таки зарегистрирует Бориса Надеждина в качестве кандидата на выборах президента России, то его как раз и могут превратить в эту самую «жертву». Мол, «кровавый режим» испугался набирающего огромную популярность оппозиционера. Так что предположение о том, что отказ от регистрации мог спасти Надеждину жизнь, не лишено основания. Вне избирательной кампании он потерял свою ценность для «темных сил». Оставался Навальный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией. На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией. На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Оппозиционный политик Алексей Навальный Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Оппозиционный политик Алексей Навальный Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный

Живой Навальный ни его соратникам, ни Западу уже был не нужен

Живой Навальный, выключенный из активной жизни на ближайшие годы, перестал быть кому-то интересен. Даже его соратникам, прекрасно собиравшим донаты на борьбу под его имя. Другое дело — мертвый Навальный. Он превращается в долгоиграющий антироссийский символ.

Все отдают себе отчет в том, что его смерть выгодна противникам России, но не российскому руководству. Однако уже дружно высказываются министры иностранных дел натовских стран, которым и медицинского заключения не надо. А нужно им, чтобы «Россия ответила за преступление».

Естественно, никто даже не сделает попытки разобраться в реальных причинах случившегося. Ведь еще в 2021 году Джо Байден пообещал России проблемы в случае смерти Навального. Теперь этот план запускается буквально с колес.

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