«Все по плану»: ученый о второй отмене старта «Ангары А-5» Глава ИКП Моисеев: переживать из-за второй отмены старта «Ангары А-5» не стоит

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Переживать из-за второй отмены старта ракеты «Ангара А-5» не стоит, испытания проходят «по плану», заявил научный руководитель Института космической политики (ИКП) Иван Моисеев. Комментируя ситуацию НСН, ученый отметил, что это обычная ситуация. По его словам, такие отмены при запуске новых ракет происходят постоянно.

Отмены пусков случаются. <...> Новый старт означает фактически новую ракету. <...> Это обычное, даже рутинное дело, такое бывает достаточно часто. Плохо, если взрывается ракета, а если просто отменили, то это все по плану, — пояснил эксперт.

По его словам, чем ближе к старту, тем неприятнее отмена пуска ракеты. Но испытания проводятся именно для того, чтобы выявить все неполадки и исправить их. Моисеев добавил, что задержки старта «Ангары А-5» связаны с разными проблемами.

Запуск «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой должен был состояться 9 апреля, в 12:00 по московскому времени. Старт отменили за две минуты до запланированного времени. Позже гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что причиной стал сбой в работе системы наддува бака окислителя центрального блока.

10 апреля стало известно, что пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный отменили во второй раз. Запуск перенесли на сутки, то есть на 11 апреля.