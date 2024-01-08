ВС России запустили по Украине «Кинжалы»: новости СВО на вечер 8 января ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по целям на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России утром 8 января нанесли удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что при ударах в том числе использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Военные добавили, что ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 108 районах и 113 артиллерийским подразделениям на огневых позициях. В частности, ВС России поразили место совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО в ночь на 8 января, читайте в материале NEWS.ru.

В каких регионах Украины прогремели взрывы

Украинские СМИ утром сообщили о взрывах в Днепропетровске, Кривом Роге, подконтрольной Киеву части Запорожья, Харькове и Харьковской области. Жители Хмельницкой области рассказали о звуках взрывов недалеко от Староконстантинова, где расположен военный аэродром, а также близ Шепетовки. По данным Readovka, Шепетовка представляет собой крупный транспортный узел Украины, посредством которого осуществляется транспортировка оружия.

Telegram-канала «Военный осведомитель» пишет о массированном ракетном ударе по целям на территории Украины. По его информации, были запущены крылатые ракеты воздушного базирования с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3. Канал пишет, что также были запущены «Кинжалы» с МиГ-31К и «Ониксы» береговых ракетных комплексов «Бастион».

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Минобороны РФ в свежей сводке сообщает, что за сутки на разных направлениях были ликвидированы до 820 украинских военных. На Купянском направлении российские военные отбили девять атак ВСУ, уничтожили два танка и два БМП, а также два бронетранспортера.

На Херсонском направлении бойцы армии России нанесли поражение бригадам ВСУ, располагавшимся на правом берегу Днепра. Кроме того, военные уничтожили пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов.

Украинские военные потеряли значительное количество техники на линии боевого соприкосновения, в том числе, гаубицы Д-30 и Д-20, самоходки «Акация» и военные автомобили ВСУ. Российские системы ПВО за сутки перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS, 14 дронов в районе сел в ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Фото: МО Украины

ВСУ намерены чаще атаковать тыловые территории России

Telegram-канал «Рыбарь» прогнозирует, что в ближайшее время со стороны Вооруженных сил Украины следует ожидать новых массированных атак как по прифронтовым, так и тыловым территориям России, одной из основных целей может стать Крым.

Авторы канала утверждают, что за первую неделю января по Крыму было нанесено не менее семи комбинированных атак, в том числе с помощью ракет «Нептун» и Storm Shadow. В публикации указано, что в ДНР примерно в два раза по сравнению с последней неделей 2023 года увеличилась интенсивность обстрелов, в результате чего погибли девять человек, еще 37 получили ранения.

Украина за сутки выпустила более 100 снарядов по Белгородской области

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили по Белгородской области более 100 боеприпасов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атак были повреждены линия электропередачи и жилой дом. По региону били артиллерией и из минометов, уточнил глава региона. Также в область прилетал вражеские дроны.

Российские силы ПВО 8 января перехватили над Белгородской областью украинскую ракету С-200, которую переоборудовали для поражения наземных целей на территории России, сообщает Минобороны РФ. По данным военных, снаряд был сбит в районе семи утра.

Мэрия Белгорода получила около 1300 заявок с просьбой отправить детей в загородные школьные лагеря других регионов после обстрелов ВСУ, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, власти формируют соответствующие группы, после чего дети отправятся в соседние регионы.

Украина столкнулась с дефицитом боеприпасов

ВСУ из-за нехватки снарядов вынуждены чаще применять FPV-дроны, рассказал американской газете The Wall Street Journal украинский министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров. По данным издания, такие беспилотники не могут заменить артиллерию, а Запад помогать Киеву не торопится.

Читайте также:

Экс-замглавы МО Украины и двух его подчиненных обвинили в растрате $25 млн

Битва за Авдеевку 7 января: что у Марьинки, какие новые позиции взяли ВС РФ

На Украине исчезли американские танки Abrams: что пишут военкоры 7 января