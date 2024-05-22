ВС России взяли очередную крепость ВСУ: новости СВО на вечер 22 мая

Фото: МО РФ

Российские силы взяли под контроль населенный пункт Клещеевка в ДНР, об этом в среду, 22 мая, сообщили в Минобороны РФ. В беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин пояснил, что для ВС РФ было крайне важно взять под контроль это село, Клещеевка откроет путь к остальным населенным пунктам ДНР. Он добавил, что это был один из главных опорных пунктов ВСУ на Артемовском направлении.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 22 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Куда ВС РФ пойдут после Клещеевки

Бои за Клещеевку велись с 2023 года. ВС РФ смогли выбить противника с господствующей высоты, которую украинские военные превратили в «мощный укрепрайон», пишет военный корреспондент Евгений Поддубный. В результате противнику пришлось отступить за канал Северский Донец — Донбасс. Взятие населенного пункта позволит российской армии продвинуться дальше к Часову Яру, считает военкор.

Такого же мнения придерживается и военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, взятие Клещеевки позволит продолжить действия на Артемовском направлении и облегчит продвижение на Часов Яр. Целью номер один на этом участке боевых действий, уверен он, станет Славянско-Краматорская агломерация, в том числе Константиновка и близлежащие населенные пункты.

Российские силы «прожарили» очередной Leopard

За прошедшие сутки, по данным Минобороны РФ, системы противовоздушной обороны сбили 34 украинских беспилотника, две авиабомбы Hammer и один снаряд HIMARS. Подразделения группировки войск «Днепр» в Новоандреевке Запорожской области, а также Ивановке и Тягинке Херсонской области ликвидировали до 35 бойцов ВСУ, семь автомобилей и четыре гаубицы. Кроме того, российские войска уничтожили два склада боеприпасов ВСУ и нанесли поражение украинским войскам и военной технике в 102 районах.

На Марьинском направлении российские бойцы сожгли очередной танк Leopard ВСУ. Кадры «прожарки» боевой машины опубликовал журналист Дмитрий Стешин. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Также стало известно о повреждении инфраструктурного объекта в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. По словам главы областной администрации Сергея Лысака, вместе с ним повреждения получила линия электропередачи.

Фото: МО РФ

ВС РФ сорвали атаку ВСУ на Кинбурнскую косу

Военнослужащие российской армии нанесли удар беспилотниками по военному порту города Очакова Николаевской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, на объекте украинская армия готовила атаку и высадку десанта на Кинбурнскую косу. Для этого некоторое время назад в порт были доставлены разного рода плавсредства, в том числе катера и водные мотоциклы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Зато российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Сделали это истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота.

Военный эксперт Алексей Суконкин рассказал, какие морские дроны ВСУ могут представлять опасность для России. По его словам, это могут быть модели дронов с «Градами». Он отметил, что эти водные БПЛА способны вести огонь только на расстоянии 5–6 км, максимум 10 км. По его словам, модификация напоминает РСЗО «Град».

«Горячие головы» продолжают выпрашивать у США разрешения бить по российским регионам

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил, что США должны снять «абсолютно несправедливый» запрет на использование поставляемого Вашингтоном оружия для ударов по России. Он отметил, что такое решение поможет предотвратить наступление Москвы. Однако, по его словам, шансы на украинский прорыв в 2024 году невелики.

Ранее разрешить Киеву стрелять американским оружием по России призвали Пентагон и группа законодателей США. Оборонное ведомство свою позицию, как отмечается, пока не поменяло. Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «горячие головы» нагнетают напряженность вокруг Украины, следуя общей политике Вашингтона «продолжать войну до последнего украинца».

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