ВСУ могут сдать Авдеевку за несколько дней: новости СВО на вечер 25 декабря Военкор Руденко: ВС России полностью взяли Марьинку под контроль

Фото: МО РФ

Военкор Андрей Руденко сообщил в своем Telegram-канале, что подразделения Вооруженных сил России полностью взяли под контроль Марьинку, вытеснив из нее украинские войска. По словам журналиста, это событие имеет важное значение для всей СВО, поскольку Марьинка до этого считалась неприступной. Руденко отметил, что взятие города нанесет серьезный удар по духу украинских солдат. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 25 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что масштабное наступление российских войск идет на Краснолиманском направлении. По его словам, началось оно накануне. Вооруженные силы России продвигаются в Серебрянском лесничестве. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В Одессе повреждены объекты припортовой инфраструктуры

Обломки беспилотника повредили объекты припортовой инфраструктуры в Одесской области, сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк. По ее словам, началось возгорание на законсервированном предприятии. Он был оперативно ликвидирован, никто не пострадал.

Артиллеристы Вооруженных сил России нанесли удар по украинскому кочующему миномету на Купянском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, миномет был обнаружен оператором БПЛА «Орлан-10», после чего координаты были переданы расчету 152-мм гаубицы Д-20. Цель успешно поразили.

Фото: Louai Barakat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поставки оружия армии России выросли более чем в 10 раз

Производство и поставки вооружений для российской армии в этом году по ряду позиций были увеличены в 10–12 раз. Речь идет об огромных цифрах, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Объем гособоронзаказа в 2023-м вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.

Глава ведомства пояснил, что выполнение гособоронзаказа сейчас находится на уровне не менее 98%, что является максимальным показателем в новейшей истории России.

ВСУ предрекли неудачу в Авдеевке

Вооруженные силы Украины могут потерять Авдеевку за несколько дней, если Запад не выделит Киеву дополнительную помощь, пишет британское издание The Independent. В статье говорится, что западные партнеры могут оставить Киев и вынудят ВСУ продолжать боевые действия в одиночку. Глава подконтрольной Киеву военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш сообщил изданию, что ситуация очень тяжелая, но ВСУ держат свои позиции.

Фото: МО Украины

На Украине показали самый быстрый морской дрон

Украинский морской дрон «Козак Мамай» был впервые представлен публике в эфире телеканала «1+1». В Киеве заявили, что беспилотник является «самым быстрым объектом в Черном море». По словам разработчиков, он способен развивать скорость до 110 километров в час.

Снайпер ВСУ Константин Прошинский сообщил, что за все время конфликта Вооруженные силы Украины понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении из-за массированных артиллерийских обстрелов со стороны российских военнослужащих. По словам военного, уничтожение живой силы Украины увеличилось кратно.

Солдаты ВСУ недовольны Зеленским

Солдаты ВСУ начали отказываться от выполнения приказов президента Украины Владимира Зеленского, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, появляется все больше свидетельств того, что украинские военные настроены против верховного главнокомандующего.

Экс-сотрудник ЦРУ отмечает, что киевские власти отправляют украинцев на передовую насильно. Из-за высоких потерь солдат в ВСУ не хватает, а набрать достаточное количество людей им на замену не удается.

Турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что Зеленскому стоит пересмотреть свое решение об отказе от переговоров с Россией. По его словам, Киев и Москва должны собраться без посредников и довести до финальной стадии решения, предложенные ранее в Стамбуле. Все это будет своеобразным дипломатическим маневром, считает эксперт, поэтому не будет рассматриваться как уступка.

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