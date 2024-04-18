ВС России уничтожили пункт управления оперативного командования ВСУ «Север» Минобороны: бойцы ВС России уничтожили пункт управления командования ВСУ «Север»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-35

Вооруженные силы России в течение суток нанесли удары по ряду объектов украинской армии, сообщает Минобороны РФ. Военные РФ уничтожили пункт управления оперативного командования ВСУ «Север», две пусковые установки с радиолокатором подсвета и наведения ЗРК С-300, а также склады с оружием и топливом в зоне СВО. ВС России также нанесли удары по бойцам ВСУ и их тенхике в 126 районах.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток уничтожены: пункт управления оперативного командования ВСУ «Север», две пусковых установки <...> С-300, — говорится в сообщении.

Системы ПВО за сутки сбили 251 украинский беспилотник, две тактические ракеты «Точка-У», а также 33 реактивных снаряда «Vampire». На Авдеевском и Купянском направлениях войска Украины за сутки потеряли порядка 160 военнослужащих. На Донецком направлении потери среди ВСУ составили около 590 военнослужащих, войска ВС РФ улучшили позиции по переднему краю после отражения атак ВСУ.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что США планируют отправить в зону военных действий на Украине настоящих тюремных головорезов. Это представители мексиканских и колумбийских наркокартелей в количестве до нескольких сотен. Отмечается, что первая партия завербованных в американских тюрьмах заключенных может отправиться в зону СВО уже этим летом.