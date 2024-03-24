ВС России ударили по общежитию с неонацистами-штурмовиками в Харькове Подполье в Харькове сообщило о поражении общежития с неонацистами

Фото: МО РФ

Источник в пророссийском подполье сообщил ТАСС, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по общежитию Харьковского национального университета внутренних дел. По его словам, в здании находились неонацисты различных группировок, в том числе из штурмовой бригады национальной полиции «Лють». Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Прилет в половине шестого вечера, который пришелся по общежитиям Харьковского национального университета внутренних дел, известного в Харькове как школа МВД Бандурки. Агентура из Харькова сообщает, что в общежитиях и самом университете находились неонацисты различных группировок, в том числе из штурмовой бригады национальной полиции «Лють», — сообщили в подполье.

По словам источника, до этого российские силы нанесли удар по санаторию в поселке имени Герцена. Там находился пункт дислокации украинских военных.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому Воздушных сил ВСУ, расположенному в Мартыновке в Николаевской области. Военнослужащие уничтожили два украинских бомбардировщика Су-24, ударивших по Севастополю ночью.