ВС России сорвали удар ВСУ по Белгородской области Минобороны: системы ПВО сбили ударный дрон ВСУ над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что сбитый дрон был самолетного типа.

Сегодня в районе 21:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. БПЛА был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ впервые атаковали воинскую часть радиоэлектронной борьбы и военный аэродром Халино в Курской области картонными дронами-камикадзе SYPAQ. По информации канала, Украина получает такие беспилотники от Австралии только для гуманитарных миссий. Минобороны РФ не комментировало информацию.

28 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об уничтожении системами ПВО украинских беспилотников в республике. Он уточнил, что дроны были сбиты на севере и западе полуострова. Глава региона призвал крымчан доверять только официальным источникам информации и сохранять спокойствие.

Минобороны России 28 августа сообщило, что у побережья Крыма системы ПВО сбили украинскую крылатую ракету. В ведомстве уточнили, что ее уничтожили в районе 11:30.