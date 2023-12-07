ПВО сбила украинский самолет в районе ДНР Минобороны России: ПВО сбила самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский военный самолет Су-25 возле населенного пункта Веселая Гора (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Помимо этого, уточнили в ведомстве, был перехвачен реактивный снаряд HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Веселая Гора Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачены реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM производства США, — подчеркнули в МО.

Также подразделения Южной группировки ВС России при поддержке авиации артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка в ДНР. В ведомстве добавили, что на данном участке ВСУ за сутки потеряли до 175 военнослужащих, три боевые машины и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и орудие М119 также производства Соединенных Штатов.

Ранее минометчики Южной группировки войск ВС РФ уничтожили группу солдат ВСУ численностью свыше 10 человек на Северском направлении. По данным МО РФ, противник попал под удар после неудачной попытки контратаковать. Украинскую группу своевременно заметили операторы беспилотников. Помимо пехотного отряда расчеты миномета «Поднос» поразили укрепленный огневой пункт.