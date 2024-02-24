ВС России сбили два украинских истребителя: новости СВО на вечер 24 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы ПВО сбили два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенных пунктов Ясеневое и Селидово, расположенных в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. За прошедшие сутки средства ПВО также перехватили авиационную бомбу JDAM, два снаряда РСЗО HIMARS и нейтрализовали 92 беспилотника.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 24 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Войска России улучшили позиции на Донецком направлении

В свежей сводке Минобороны говорится, что на Южно-Донецком направлении противник за сутки потерял до 125 солдат, на Купянском направлении российские военные отразили три атаки ВСУ, потери в рядах армии Украины в результате этой атаки составили 55 человек. На Авдеевском направлении погибли 425 украинских солдат.

Вместе с тем ВС России улучшили свои позиции на переднем крае на Донецком направлении. В ходе боестолкновений ВСУ потеряли 395 военнослужащих. Минобороны также сообщает, что российские военные за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 117 районах.

Фото: МО РФ

Системы ПВО защитили три российских региона от дронов

Российские средства ПВО в ночь на 24 февраля сбили четыре украинских беспилотника, по одному летательному аппарату нейтрализовали в Курской и Тульской областях, еще два сбиты над Липецкой областью. По данным Минобороны РФ, все эти дроны были перехвачены в период с 00:20 до 02:00. В МО уточнили, что летательные аппараты были самолетного типа.

Российские военные отбросили ВСУ от Авдеевки

Во время операции в Авдеевке российские бойцы отбросили ВСУ более чем на 10 километров, доложил командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев главе Минобороны Сергею Шойгу во время визита министра в зону проведения СВО. По его словам, ВСУ массово сдаются в плен — российские военные пленили по меньшей мере 200 украинских бойцов.

В Минобороны также сообщили, что за минувшие две недели на Авдеевском направлении дроны Вооруженных сил России уничтожили свыше 700 различных украинских целей. В их число входят бронетехника, артиллерийские системы, средства обнаружения и живая сила.

Командир 114-го отдельного штурмового отряда, участвовавшего в боях за Авдеевку, с позывным Белый рассказал NEWS.ru, что некоторые подразделения Вооруженных сил России применили новую тактику во время операции в этом населенном пункте. Он отметил упадок боевого духа в рядах ВСУ, которые, по его словам, больше не хотят сражаться.

Вооруженные силы Украины покинули несколько позиций в населенном пункте Ласточкино, расположенном под Авдеевкой, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, они были вынуждены уйти из-за натиска ударов российской артиллерии. На данном участке фронта Вооруженные силы РФ ведут огонь по противнику сразу с нескольких направлений, добавил он.

Фото: МО РФ

ВСУ выпустили десятки снарядов по Белгородской области

За прошедшие сутки украинские войска выпустили более 40 снарядов по Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрелов ВСУ никто не пострадал, серьезных разрушений также не выявлено.

В результате ударов ВСУ в Разуменском сельском поселении повреждены два автомобиля. Помимо обстрела, украинские военные использовали БПЛА: в селе Ломном сбит дрон самолетного типа, Антоновка была атакована с помощью БПЛА-камикадзе, окраину хутора Старого атаковали два дрона.

Несколько сел приграничного Кореневского района Курской области остались без электроснабжения после обстрела со стороны украинских войск. По словам главы региона Романа Старовойта, ремонтные бригады приступят к восстановительным работам, как только это станет безопасно.

Почему у ВСУ пропала мотивация сражаться

Украинские военнослужащие растеряли энтузиазм и мотивацию для продолжения боевых действий, сообщил немецкий телеканал NTV. Один из бойцов признался в этом, добавив, что в армии не хватает людей. По его словам, еще одной проблемой является сильнейшее моральное истощение военных.

Солдаты ВСУ также жалуются на российские беспилотники, которые часто срывают их атаки. По словам бойцов, дроны ВС РФ также мешают копать окопы. БПЛА сразу замечают военных, которые оказываются вне укрытий, добавили они.

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