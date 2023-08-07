ВС России развивают наступление на Купянском направлении «Иди и Смотри»: ВС России развивают наступление на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Иди и Смотри» сообщил, что российские войска развивают наступление на Купянском направлении в ходе СВО. По данным канала, ВС РФ смогли взять ряд опорных пунктов в районе Лимана Первого. Там также отметили, что ВСУ перебрасывают на Купянское направление свежие силы, включая западную бронетехнику и иностранных наемников. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

ВСУ откатываются и формируют новые рубежи обороны, — рассказал собеседник канала.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский до этого заявил, что российские штурмовики разгромили пехотную роту ВСУ вблизи населенного пункта Ольшаны на Купянском направлении в зоне СВО. По его словам, украинские военные пытались в ответ провести четыре контратаки, все они были отбиты.

Он отметил, что в результате сражения ВСУ потеряли один взвод бойцов, также двое солдат были взяты в плен. Кроме этого, российские силы уничтожили британский бронетранспортер FV103 Spartan.

По словам офицера, также украинские военные пытались провести три контратаки в районе населенного пункта Новоселовское, все они были отражены. Там ВСУ также потеряли около взвода пехоты. Помимо этого, бойцы ВС РФ смогли уничтожить пять единиц техники противника в районе населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Дорошевка.