ВС России разгромили 15 единиц военной техники ВСУ под Херсоном

Фото: МО РФ

ВС России ликвидировали стоянку с 15 боевыми бронированными машинами Вооруженных сил Украины, рассказали представители оперативных служб региона. По их словам, которые приводит ТАСС, в числе уничтоженной техники были американские Bradley.

Военнослужащие группировки «Днепр» уничтожили стоянку ББМ противника на правобережье Херсонской области. В районе населенного пункта Ольговка располагалось около 15 единиц военной техники, такие как БМП-2 и Bradley, — уточнили службы.

Кроме того, российские бойцы ликвидировали более 10 украинских военных. Также группировка «Днепр» помешала ВСУ совершить высадку у железнодорожного моста под Херсоном. По данным оперативных служб, украинские военные потеряли 20 человек личного состава и четыре лодки.

Тем временем начальник пресс-центра группировки войск ВС РФ «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные при поддержке артиллерии сорвали попытки провести ротацию подразделений ВСУ возле Угледара и Новодонецкого в Донецкой Народной Республике. По словам офицера, также в районе села Приютного в Запорожской области артиллерия ликвидировала украинскую разведгруппу. Он добавил, что на Южно-Донецком направлении под авиационными, ракетными и артиллерийскими ударами противник потерял до 140 военнослужащих.