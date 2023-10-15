ВС России разбили американскую БМП Bradley на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Бойцы первой гвардейской танковой армии Западного военного округа ликвидировали американскую боевую машину пехоты Bradley, переданную ВСУ, сообщил командир одного из подразделений ВС РФ. По его словам, которые приводит РИА Новости, успешная атака на технику произошла на Купянском направлении.

Только за вчерашний день мы уничтожили один танк противника, зенитную установку, размещенную на базе «Урала» и БМП Bradley, — поделился боец.

Также начальник пресс-центра группировки войск ВС России «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по командно-наблюдательным пунктам и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Всего было нанесено пять ударов. Офицер уточнил, что в технике и вооружениях ВСУ потеряли четыре миномета, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», артиллерийское орудие Д-20 и беспилотник.

Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что украинское контрнаступление в зоне проведения спецоперации не забуксовало, а полностью провалилось. Глава государства отметил, что ВСУ пытаются продвинуться на нескольких участках фронта, однако российская армия успешно отражает все атаки.