ВС России продвинулись на Запорожском направлени Командир батальона «Шторм Z» сообщил, что ВС РФ заняли несколько опорных пунктов ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российская армия заняла несколько опорных пунктов ВСУ на Запорожском направлении в ходе СВО, сообщил ТАСС командир батальона «Шторм Z» с позывным Али. Он подчеркнул, что украинская сторона несет серьезные потери среди личного состава.

В районе села Каменское Запорожской области нашим бойцам удалось продвинуться на порядка 500 метров и занять несколько опорных пунктов, — сказал он.

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский ранее сообщил, что обстановка на линии соприкосновения стабильно напряженная на всех направлениях. По его словам, на Угледарском направлении украинская армия безуспешно пытается прорвать российскую линию обороны.

Он уточнил, что 19 июля Вооруженные силы России уничтожили две единицы западной техники ВСУ. При этом замглавы Росгвардии в ДНР отметил высокую активность дронов-камикадзе, часть из которых успешно сбивается. Российские военные, по его словам, задались целью изготавливать и применять камикадзе на основе штатных боеприпасов.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ постепенно создают плацдарм на Купянском направлении. По его словам, солдаты закрепляются на позициях, ранее отбитых у ВСУ. При этом Марочко подчеркнул, что часть рубежей была практически полностью уничтожена ударами авиации ВКС РФ.