ВС России сожгли пехоту ВСУ из «Тосочки»: фото мощнейшей огнеметной системы Российские войска поразили скопление ВСУ с помощью огнеметной системы ТОС-2

Фото: МО РФ

Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка»

Расчет российской тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» поразил скопление пехоты ВСУ в зоне специальной военной операции. Экипаж провел пуск термобарического снаряда повышенной дальности.

«Тосочка» располагается на колесном шасси автомобиля «Урал», имеет увеличенную дальность стрельбы и оснащена автоматизированными системами прицеливания, стрельбы и управления огнем. Этому огнемету не требуется транспортно-заряжающая техника.

Как выглядит установка ТОС-2 — в фотогалерее NEWS.ru.