Расчет российской тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» поразил скопление пехоты ВСУ в зоне специальной военной операции. Экипаж провел пуск термобарического снаряда повышенной дальности.

«Тосочка» располагается на колесном шасси автомобиля «Урал», имеет увеличенную дальность стрельбы и оснащена автоматизированными системами прицеливания, стрельбы и управления огнем. Этому огнемету не требуется транспортно-заряжающая техника.

Как выглядит установка ТОС-2 — в фотогалерее NEWS.ru.

Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка»

МО РФ

Фото: Kirill Borisenko/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

МО РФ

Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка»

Фото: МО РФ

Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка»

Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка»

Фото: МО РФ

Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка»

Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка»

Фото: МО РФ

Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка»

Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка»

Фото: МО РФ

Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка»

Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка»

Фото: МО РФ

Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка»