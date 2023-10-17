Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка»
Расчет российской тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» поразил скопление пехоты ВСУ в зоне специальной военной операции. Экипаж провел пуск термобарического снаряда повышенной дальности.
«Тосочка» располагается на колесном шасси автомобиля «Урал», имеет увеличенную дальность стрельбы и оснащена автоматизированными системами прицеливания, стрельбы и управления огнем. Этому огнемету не требуется транспортно-заряжающая техника.
Как выглядит установка ТОС-2 — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка»
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка»