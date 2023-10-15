ВС России превратили польский «Краб» в груду обгоревшего железа в зоне СВО

Фото: МО РФ

Артиллеристы группировки «О» ликвидировали польскую самоходную установку Krab в Кременском лесу, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». На опубликованном каналом видео показано, как ВС России наносят точечный удар по технике противника.

Krab, который открыл огонь по российским войскам, был обнаружен наблюдением с воздуха. Бойцы ВСУ пытались замаскировать самоходную установку среди деревьев, однако разведка и артиллеристы вычислили технику и нанесли удар высокоточным боеприпасом «Краснополь».

Благодаря слаженной работе разведки и артиллеристов «Сибирского объединения» Krab надолго останется стоять в этом лесу в виде груды обгоревшего железа, — пишет канал.

Накануне военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что российские бойцы 126-й бригады зачистили спецназ Вооруженных сил Украины в одной из зон проведения спецоперации. Журналист опубликовал фотографии трофеев, которые ВС РФ получили после успешной атаки. Среди найденных вооружений оказались американский гранатомет M320 и прибор ночного видения GPNVG.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные нанесли удар по позициям одного из элитных подразделений украинской армии, бойцы которого располагались на военной базе в Очакове Николаевской области. По словам чиновника, в результате обстрела погибли около 20 украинских военнослужащих.