ВС России получили новую партию танков Т-90М «Прорыв»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-90М

Вооруженные силы России получили партию новейших танков Т-90М «Прорыв», сообщили РИА Новости в концерне «Уралвагонзавод». Т-90М — модернизированная версия танка Т-90А. Машина получила новую башню, динамическую защиту нового поколения, новую пушку, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое.

«Уралвагонзавод» успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв». Партия бронетехники уже отправлена в адрес Министерства обороны России, — говорится в пресс-релизе концерна.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что Т-90М представляет собой танк последней модификации, спроектированный с учетом всех боевых действий, включая бои в Сирии.

Эксперт Алексей Суконкин заявил, что российские танки «Прорыв» «удивили ВСУ своей бронёй» и хорошо себя проявляют в борьбе с западными противотанковыми системами. Также Т-90М можно использовать в городских боях вопреки обычной тактике. В то же время для максимальной эффективности в бою нужно больше таких танков, так как один, даже сверхзащищённый, может быть быстро уничтожен.

17 мая стало известно, что Уралвагонзавод отправил в российские войска эшелон новейших Т-90М. Как рассказал лидер молодёжной организации Уралвагонзавода Иван Кукарцев, перед отправкой внутрь танков поместили рисунки и письма детей танкостроителей, а также православные иконы.