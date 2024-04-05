ВС России «похоронили» переброшенные резервы Сырского под Угледаром «Военное обозрение»: ВС РФ сбросили авиабомбу на резервы Сырского под Угледаром

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по укрепленному району украинских войск на шахте «Южнодонбасская-3», сообщает издание «Военное обозрение». Ранее главком ВСУ Александр Сырский перебросил туда часть резервов. Украинские бойцы уже успели оборудовать там склады боеприпасов и подземные коммуникации.

По информации издания, ВС РФ сбросили на противника бетонобойную авиационную бомбу. Подземные коммуникации были разгромлены, а под землей навсегда осталась часть резервов ВСУ, предназначенных для сдерживания российской армии, говорится в материале. Помимо прочего, огневое поражение удалось нанести и личному составу украинской армии, который расположился на наблюдательных пунктах над поверхностью.

Ранее сообщалось, что расчеты реактивной системы залпового огня «Торнадо» нанесли удар по группе военнослужащих ВСУ, которая выдвигалась для эвакуации диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Потери противника составили до 50 человек личного состава.

Также стало известно, что российские ракетные удары по Николаеву поразили бронетанковый завод, на котором ремонтировалась иностранная военная техника, включая немецкие танки Leopard 2. С начала осени 2023 года завод, входящий в государственный военно-промышленный холдинг «Укроборонпром», работает в три смены и даже запустил столовую.