Российские военные перерезали снабжение ВСУ между Северском и Артемовском Пушилин: российские военные перерезали снабжение ВСУ между Северском и Артемовском

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Военные ЧВК «Вагнер» перерезали снабжение ВСУ между Северском и Артемовском (украинское название Бахмут), сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. В эфире «Россия 24» он отметил, что «музыканты» осуществляют продвижение в районе Соледара. Пушилин также напомнил, что железнодорожная станция Соль в Донецкой области находится под контролем штурмовиков.

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают продвижение в окрестностях Соледара. Для нас немаловажно было, безусловно, перерезать сообщение между Северском и Артемовском. С этой задачей ЧВК «Вагнер», можно сказать, справилась, потому что станция Соль уже тоже находится под контролем данных штурмовых групп, — заявил Пушилин.

Ранее в теробороны Донецкой Народной республики 17 января сообщили, что Соледар полностью взят под контроль союзных войск. Как сказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, в ВСУ не могут маневрировать собственными резервами после того, как российские силы взяли Соледар. По словам Кимаковского, сейчас фактически идет защита Артемовска.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ начали возводить фортификационную линию в Запорожской области. Он подчеркнул, что украинские войска готовятся к обороне на временно занятой ими части области. По словам Рогова, прежде в ВСУ готовились к наступлению, однако теперь их тактика изменилась.