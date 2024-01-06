ВС России отразили атаку штурмовиков: новости СВО на вечер 6 января ВС России отразили атаки украинских штурмовиков на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Западная группировка войск отразила контратаку штурмовых групп 30-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Синьковки, противник был отброшен назад, сообщили в Минобороны РФ. Помимо личного состава, украинские военные потеряли военную технику, в том числе западного производства.

Потери ВСУ составили 25 человек. Из строя были выведены два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две 155-мм гаубицы Caesar французского производства, уничтожены склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов 120-й бригады территориальной обороны.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО в ночь на 6 января, читайте в материале NEWS.ru.

Чьим оружием ВСУ атаковали Белгород и кто его поставлял

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Белгород реактивными системами залпового огня чешского производства RM-70 «Вампир». Он добавил, что снаряды для этих РСЗО поставила Словакия. «Вампир» — модернизированный вариант советской системы «Град», уточнил репортер.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что шесть человек, которые пострадали в результате обстрелов Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины, выписаны из больниц. Глава региона добавил, что в настоящий момент в медицинских учреждениях в Москве и Белгороде находятся 69 человек, им оказывают всю необходимую помощь.

Позднее он заявил, что в Белгороде после обстрелов возобновили курсы по оказанию первой доврачебной помощи. Гладков напомнил, что уже два года обучение желающих проводят на базе центра медицины катастроф, теперь список таких мест расширен.

Системы ПВО сбили украинский вертолет

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили военный вертолет Ми-8, принадлежащий Вооруженным силам Украины, на Херсонском направлении, сообщило Минобороны РФ. По данным военного ведомства, за сутки также были перехвачены четыре авиационные управляемые ракеты и реактивный снаряд HIMARS. Вместе с тем в зоне СВО были сбиты 29 дронов украинских военных.

Кроме того, на Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» ликвидировали склад боеприпасов ВСУ. По данным ведомства, на этом же направлении СВО также было убито до 45 военнослужащих украинской армии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС России ведут тяжелые бои близ Авдеевки

На Авдеевском направлении проходят тяжелые бои у Степового, коксохимического завода и на южном выступе фронта, пишет Telegram-канал «Два майора». Авторы канала добавили, что «просматривается умысел удара на Курахово», а также сообщили о продвижении войск России в район населенного пункта Победа. Также военкоры написали о боях близ Новомихайловки. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Telegram-канал WarGonzo сообщил, что на Донецком фронте продолжаются ожесточенные бои за Новомихайловку. Кроме южных и юго-восточных окраин села ВС РФ атакуют и с северо-востока, ВСУ в свою очередь держат позиции, уточняет канал. Российские войска вели штурмовые действия у Победы и в районе Георгиевки, у Невельского контратаковали ВСУ. В районе Первомайского идут встречные бои, пишут авторы канала. Минобороны РФ также не комментировало эту информацию.

В Чехии рассказали об утерянных Киевом позициях перед Западом

Чешский обозреватель Маттиас Мюллер считает, что расчеты Киева в оборонительных действиях на фронте давали надежду Украине и Западу на благополучный исход военной кампании, но затем их страхи по поводу возможной неудачи как в самих ВСУ, так и в украинском обществе материализовались. Журналист полагает, что нынешний лидер страны Владимир Зеленский теряет позиции, что очевидно уже и для западных партнеров.

Газета Berlingske со ссылкой на Минобороны Дании сообщила, что Копенгаген отложил на несколько месяцев передачу истребителей F-16 на Украину. Среди причин задержки называется незавершенность обучения украинских пилотов, а также налаживание необходимой логистики. Поставка будет отложена минимум на шесть месяцев, уточнило издание.

Читайте также:

Битва за Авдеевку 6 января: какие новые позиции удалось занять ВС РФ

Кадыров объяснил свое предложение обменять бойцов ВСУ за снятие санкций

В Киеве заявили, что закон о мобилизации коснется покинувших страну граждан