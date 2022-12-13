ВС России нанесли удар по живой силе ВСУ в Харьковской области РИА Новости: ВС России нанесли удар из «Акации» по живой силе ВСУ в Харьковской области

Фото: mil.ru

Самоходные гаубицы 2С3М «Акация»

Части российских Вооруженных сил Западного военного округа нанесли удар по живой силе ВСУ в Харьковской области. Для удара по целям, данные о которых предоставила разведка, использовалась самоходная артиллерийская установка «Акация», сообщает РИА Новости.

Сегодня разведка доложила о скоплении пехоты, работали по целям, которые дала разведка, — цитирует агентство наводчика с позывным Профессор.

Он добавил, что артиллеристы за прошедшие месяцы существенно улучшили свою работу, поскольку «научились хорошо стрелять, попадать ровно в цели». Профессор подчеркнул, что российские вооружения в хорошем состоянии и хорошо обслуживаются.

Ранее стало известно, что группа самоходных артиллерийских орудий «Акация» ВС РФ уничтожила артиллерийские позиции ВСУ. Российские военные отстрелялись на участке, который относится к Запорожскому направлению.