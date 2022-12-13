Части российских Вооруженных сил Западного военного округа нанесли удар по живой силе ВСУ в Харьковской области. Для удара по целям, данные о которых предоставила разведка, использовалась самоходная артиллерийская установка «Акация», сообщает РИА Новости.
Сегодня разведка доложила о скоплении пехоты, работали по целям, которые дала разведка, — цитирует агентство наводчика с позывным Профессор.
Он добавил, что артиллеристы за прошедшие месяцы существенно улучшили свою работу, поскольку «научились хорошо стрелять, попадать ровно в цели». Профессор подчеркнул, что российские вооружения в хорошем состоянии и хорошо обслуживаются.
Ранее стало известно, что группа самоходных артиллерийских орудий «Акация» ВС РФ уничтожила артиллерийские позиции ВСУ. Российские военные отстрелялись на участке, который относится к Запорожскому направлению.