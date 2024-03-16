ВС России накрыли «Лють» и «Цунами» в районе Одессы ВКС России поразили цех сборки БПЛА и ПВД бойцов «Лють» и «Цунами» в зоне СВО

Фото: МО РФ

Подразделения Воздушно-космических сил России поразили цех сборки беспилотников ВСУ в Сумской области, а также пункты временной дислокации бойцов подразделений «Лють» и «Цунами» в районе Одессы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Также военное ведомство отчиталось об уничтожении четырех пунктов управления БПЛА в зоне СВО.

Удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ. Всего российски подразделения поразили живую силу и военную технику противника в 149 районах в зоне проведения военной операции. Войска действовали на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях. Общие потери противника составили до 910 человек личного состава.

В Минобороны России также сообщили, что ВС РФ нанесли удар по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины. В ведомстве добавили, что украинские диверсионно-разведывательные группы предпринимали попытки прорыва со стороны Сумской области.

Ранее ведомство опубликовало видео работы ударной группы армейской авиации Воздушно-космических сил РФ на Купянском направлении в зоне СВО. Там отметили, что российские вертолетчики поразили опорный пункт и скопление живой силы противника.