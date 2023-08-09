ВС России начали наступление под Харьковом: почему это так важно для Москвы Можно ли считать успехи российских военных на Купянско-Харьковском направлении началом масштабного наступления

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Российские войска смогли занять несколько населенных пунктов на харьковском направлении, сообщила британская газета The Guardian. В среду, 9 августа Министерство обороны России подтвердило, что на этом направлении достигнуты успехи. Можно ли уже назвать операцию под Купянском началом большого наступления и смогут ли военные теперь выйти к Харькову — в материале NEWS.ru.

Что происходит на Купянско-Харьковском направлении

В понедельник, 7 августа, влиятельная британская газета The Guardian сообщила, что Вооруженные силы России (ВС РФ) смогли продвинуться в Харьковской области на две мили (3,2 километра) в попытке отвоевать территории, оставленные год назад. За последние недели интенсивность атак выросла. Киевские власти считают, что войска России нацелились на регион, чтобы взять под контроль его северо-восточную часть, говорится в статье.

Цифры британских журналистов совпали с данными, которые во вторник привело Минобороны РФ. Российские войска в ходе штурмовых действий смогли занять территорию в 11 километров по фронту и 3 километра в глубину вражеских позиций, сообщил представитель ведомства Игорь Конашенков в среду, 9 августа.

«На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжали ведение наступательных действий на широком фронте в своих зонах ответственности, улучшив тактическое положение», — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

В Минобороны также назвали потери противника: до 75 человек, две бронемашины, три автомобиля, польская самоходная артиллерийская установка Krab, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

По данным ведомства, было отражено шесть атак и контратак войск Украины возле урочища Маньковка и соседнего луганского поселка Новоселовское. Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны Украины в районах сел Синьковка и Кисловка, расположенных недалеко от Купянска.

Российская армия установила контроль над пятью населенными пунктами Харьковской области, подтвердил во вторник назначенный Москвой глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Фото: МО РФ Российская артиллерия

Какие бои идут под Купянском

Российские аналитики пока не называют бои у Купянска полноценным наступлением. Военный эксперт Владислав Шурыгин в разговоре с NEWS.ru пояснил, что масштабы не соответствуют стратегическому уровню. «Это то, что называется „бои местного значения“, при которых мы ведем локальные операции уровня бригада-дивизия. Стратегическое наступление выглядит несколько иначе», — сказал Шурыгин.

Донецкий военкор Алексей Акутин тоже не считает наступление на Купянском направлении стратегическим. По его словам, в качестве наступающих здесь частей упоминаются отдельный мотострелковый полк, мотострелковая дивизия и отдельная мотострелковая бригада. «Вот и все. С такими силами никакого прорыва не проведешь, если только со стороны противника не будет никакого сопротивления. Кстати, по сводкам Киева, он этим направлением совершенно не озабочен», — добавил Акутин.

Как сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр, на Купянском направлении «ситуация сложная, но контролируемая, продвижения у РФ нет».

Чем так важно для России Харьковское направление

В середине июня президент России Владимир Путин заявил о возможном создании «санитарной зоны» на сопредельной с Украиной территории. Глава государства выступил с таким предложением из-за многократных обстрелов и атак ВСУ по объектам в Белгородской и Брянской областях.

По мнению экспертов, наступление ВС РФ в Харьковской области может быть нацелено на создание такой зоны. Кроме того, вся нынешняя Харьковская область исторически была российской территорией. После указов советского правительства в 1920-х она вошла в состав Украинской ССР, хотя это было нарушением Конституции самого СССР.

«Продвижение на Купянско-Харьковском направлении для нас предпочтительно тем, что Россия таким образом возвращает себе утраченные территории. Во-вторых, выполняется стратегическая задача — отбросить ВСУ от наших границ, от наших областей, которые противник сейчас терроризирует», — отметил Владислав Шурыгин.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко в интервью NEWS.ru назвал и другую причину продвижения именно на Харьковском направлении: главные силы ВСУ заняты на других фронтах, что дает возможность российским подразделениям провести успешный натиск.

«Противник выбрал в качестве стратегического направления Запорожский фронт и в качестве второстепенного — чисто политическое наступление на Артемовск. Соответственно, самый дальний участок — это Харьковский», — пояснил Онуфриенко.

По его словам, рядом расположена Белгородская область с ее хорошо отлаженной системой коммуникаций, что ускоряет снабжение российской группировки в Харьковской области. У украинской армии, наоборот, есть трудности под Купянском.

«Переброска сил с Запорожского фронта на Купянск связана для ВСУ с огромным количеством сложностей, в том числе с необходимостью передвижения войск в непосредственной близости от линии фронта, то есть в зоне досягаемости нашей авиации», — рассказал Онуфриенко.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Российская бронетехника

Как продвижение к Харькову влияет на общий ход СВО

Натиск российских войск под Купянском заставил Киев реагировать на ситуацию передислокацией дополнительных сил на этом участке. Так, еще в начале августа подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинцы перебрасывают в Харьков средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) западного образца. По его словам, поближе к Купянску также перебрасываются РЭБ и системы обнаружения целей.

По словам начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Сергея Зыбинского, в начале августа российские артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении.

«Противник дважды в течение дня пытался перебросить тактические резервы из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 32-й отдельной механизированной бригады на передовые позиции в районе населенных пунктов Берестовое, Новоселовское», — подчеркнул Зыбинский.

Шурыгин добавил, что переброска резервов ВСУ под Купянск выгодна России. «Чем больше туда Киев отправит резервов, тем быстрее он истощит свои наступательные возможности. И когда ВСУ окончательно упрутся в истощение своих наступательных сил, тогда, скорее всего, и ВС РФ сами начнут наступление стратегического уровня», — предположил эксперт.

Как российская армия будет продвигаться к Харькову

В свою очередь Онуфриенко полагает, что наше продвижение под Купянском в конечном итоге может создать для ВСУ угрозу потери Харькова.

«После того как мы вышли уже к Сеньковке (подконтрольное ВСУ село, которое находится между упомянутой в сводке МО РФ Ольшаной и городом Купянск. — NEWS.ru), противник осознал, что нахождение наших войск где-то в семи километрах северо-восточнее Купянска представляет колоссальную угрозу. Сейчас туда перебрасываются части, которые предназначались для участия во втором этапе стратегического наступления под Запорожьем», — отметил эксперт.

По его словам, украинские военные уже месяц вынуждены перебрасывать значительные резервы на участки фронта возле городов Купянск, Сватово и Старо-Бердянского лесничества. Но пока им удается только «замедлить российское продвижение».

«И вот там идут сейчас очень напряженные бои, потому что противник осознает, что дальнейшее продвижение наших войск вынудит его отходить к реке Оскол — следующей водной преграде. Это направление имеет стратегический характер: если мы нацелены в конечном счете добиться освобождения Харькова и всей области», — подытожил Онуфриенко.

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