ВС России ликвидировали «суперснайпера» ВСУ: новости СВО на вечер 7 марта

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украинские военные ударили дроном по позициям солдат ВСУ из другого подразделения, находившихся в блиндаже на Сватовско-Кременском участке, сообщил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, никто из находившихся на позиции военных не выжил.

Он отметил, что на Донецком направлении в районе населенного пункта Часов Яр растет количество безвозвратных потерь в рядах ВСУ. Марочко добавил, что причиной стало усиление боевых действий со стороны российской армии, а также увеличение применения ФАБ и КАБ, от которых у ВСУ нет возможностей укрыться.

Главные новости о том, что произошло в зоне конфликта 7 марта, читайте в материале NEWS.ru.

В зоне СВО ликвидировали элитного снайпера ВСУ

Вооруженные силы России ликвидировали элитного снайпера украинской армии Владимира Основенко в зоне проведения специальной военной операции, сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов. По его словам, боец служил в 241-й бригаде территориальной обороны и был уничтожен в населенном пункте Ивановское. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Российские военные нанесли удар по блиндажу ВСУ в Работино Запорожской области с применением беспилотника, кадры с места событий появились в Сети. По данным RT, налет на расположения ВСУ организовали солдаты 1430-го и 70-го полков.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военкор Влад Андрица уточнил, что российские силы продолжают наступление на Запорожском направлении, позиции противника на этом участке фронта штурмуют бойцы из 42-й дивизии 58-й армии ВС России. Он подчеркнул, что в операции круглосуточно задействованы операторы БПЛА.

Военэксперт исключил новое контрнаступление ВСУ

Для нового «контрнаступа» нет никаких предпосылок, считает военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, если бы в Киеве планировали масштабную атаку, то в ВСУ судорожно набирали бы личный состав, как это происходило в конце 2022 года, перед реальным контрнаступлением. Более того, отметил эксперт, для контрдействий у Киева недостаточно военной помощи от западных стран.

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности отправить войска на Украину объясняется провалом контрнаступления ВСУ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, подобная риторика также подтверждает участие Запада в вооруженном конфликте.

Дроны ВСУ вторглись в воздушное пространство трех регионов России

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь нейтрализовали шесть беспилотников над тремя российскими регионами: три дрона перехватили в Брянской области, два — в Тульской и еще один над территорией Курской области. В ведомстве уточнили, что БПЛА были самолетного типа, их задачей было совершение теракта в России.

В Росгвардии сообщили, что российские военные вооружены антидроновым ружьем «Выжигатель», которое полностью подавляет работоспособность вражеских БПЛА. Благодаря работе комплекса противник полностью теряет контроль над БПЛА, а помешать работе «Выжигателя» бойцы ВСУ не могут.

Посол России заявил об активном участии Британии в конфликте на Украине

Британские военные ведут активную работу с личным составом ВСУ и помогают с использованием новейших вооружений на территории Украины, из чего можно сделать вывод, что Великобритания втянута в украинский конфликт сильнее, чем другие страны НАТО, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. Дипломат отметил, что Лондон при этом не решится на массовую отправку войск на Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался отправлять крылатые ракеты Taurus Украине из-за «укоренившегося страха» перед Россией, заявил журналист Politico Мэтью Карничниг. По его мнению, Шольц хочет снискать славу «канцлера мира» и в конечном итоге подвести Киев к переговорам с Москвой.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Олаф Шольц

Наемники из десятков стран мира заполонили ГУР Минобороны Украины

В рядах интернационального легиона Главного управления разведки Минобороны Украины служат наемники более чем из 50 стран мира, сообщила пресс-служба ведомства. В ГУР назвали их «опытными бойцами», среди которых ветераны сил спецопераций из США, Великобритании, Австралии, Дании, а также других стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Уточняется, что они присутствовали во всех горячих точках в противостоянии с Россией.

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