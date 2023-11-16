ВС РФ зашли в Авдеевку в районе песчаного карьера: ситуация на 16 ноября «Военное обозрение»: ВС РФ зашли в Авдеевку со стороны песчаного карьера

Фото: МО РФ

Бойцы российской армии продолжают наступление в промзоне на юге Авдеевского направления и зашли в город со стороны песчаного карьера. Как проходит продвижение ВС РФ?

Какую часть территории промзоны под Авдеевкой контролируют ВС РФ

Как сообщает Telegram-канал «НгП раZVедка», российские войска наступают по промзоне на южном фланге Авдеевского направления и заняли еще одно здание. Сейчас бойцы ВС РФ ведут зачистку территории и закрепляются на позициях, пишет ресурс.

«Вчерашнее сообщение о том, что более 60% территории промзоны за нами, вызвало некоторые сомнения у отдельных лиц. Повторно подтверждаем: большая половина промзоны — за нами. Идет подготовка к дальнейшей работе. Помимо штурмовых действий, очень много тяжелой физической работы, причастные поймут», — отмечается в сообщении Telegram-канала.

Бойцы ВС РФ зашли в Авдеевку с севера

Как сообщает «Венное обозрение», российская армия продолжает наступательные действия по периметру Авдеевки.

«Несколько дней назад под контроль ВС РФ перешли террикон и садовое товарищество „Точмаш“ к северу от города. В начале недели российские подразделения вошли в Авдеевку с юга, заняв позиции в районе Ясиноватского переулка. Одновременно с этим наши войска взяли под контроль значительную часть поселка Степовое (Степное) к северо-западу от Авдеевки, наращивая огневое воздействие одновременно и с юга — со стороны Водяного», — пишет ресурс.

По данным портала, войска России смогли войти в Авдеевку с северной части населенного пункта.

«Поступают сообщения о том, что российские войска пересекли городскую черту Авдеевки в районе Авдеевского песчаного карьера. Это северная часть города», — уточняет «Военное обозрение».

В материале ресурса подчеркивается, что, согласно сообщениям украинских СМИ, российские бойцы вышли к садовому товариществу «Ивушка», продвинувшись через лесопосадки южнее контролируемого золоотвала.

Фото: МО Украины

Что происходит у Степового и АКХЗ

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», тяжелые бои идут в районе села Степового, Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) и в направлении поселка Северный.

«Северо-западнее Красногоровки, севернее и северо-западнее дачного поселка „Точмаш“ российские войска выбили силы ВСУ и смогли закрепиться вдоль железной дороги и двух лесополос. Продолжаются активные боевые действия», — добавляет ресурс.

Эту информацию подтверждает Telegram-канал «Фронтовая птичка».

«С места парни сообщают о дальнейшем продвижение на север и северо-запад к железной дороге», — сообщает Telegram-канал.

Утром 16 ноября «Рыбарь» докладывал, что Степовое остается в «серой» зоне.

«На Авдеевском направлении шли встречные бои у террикона вблизи коксохимического завода. На северном выступе фронта ВС России продолжают вести активные действия у Красногоровки, что вынуждает противника перебрасывать новые подразделения ВСУ взамен полностью уничтоженных ранее. Село Степовое остается в "серой" зоне», — писал Telegram-канал.

«НгП раZVедка» сообщает, что украинские войска были вынуждены отступить в районе Степового, а ВС РФ взяли под контроль несколько опорных пунктов у АКХЗ.

«Продолжаются бои в районе населенного пункта Степовое, вражеские силы были вынуждены отступить к лесополосам западнее данного населенного пункта. В районе АКХЗ за прошедшие сутки были взяты под контроль ряд опорных пунктов», — уточняет ресурс.

Владеют ли ВС РФ инициативой на всем Донецком направлении

«На Донецком фронте жарко вдоль всей ЛБС. Инициатива везде за российскими войсками. При поддержке средств дальнего поражения они атаковали у Новомихайловки, в Марьинке, у Первомайского, Северного (населённый пункт к западу от Авдеевки), на южных и северных подступах к Авдеевке и у Степного (не путать с одноимёнными населёнными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях). На двух из последних перечисленных участков есть продвижение. В первом случае у Ясиноватской развилки и Авдеевского коксохимического завода. Во втором — непосредственно у села. Под обстрелами ВСУ в Антоновке, Победе, Георгиевке, городе Красногоровке, Ласточкине, Новокалинове и Архангельском. ВС РФ — в Александровке, Старомихайловке, Донецке, Водяном, Опытном, Ясиноватой и селе Красногоровка», — сообщал утром 16 ноября Telegram-канал WarGonzo.

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