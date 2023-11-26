ВС РФ заняли промзону Авдеевки. Что дальше? Мнение военкоров 26 ноября «Военная хроника»: ВС РФ предстоит освободить 25-километровую зону у Донецка

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Военнослужащие ВС РФ

Последствия ухода ВСУ из промзоны Авдеевки, тяжелая ситуация в Крынках на левом берегу Днепра, спутники России против беспилотников Украины — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают интересные новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

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«Авдеевская „промка“ с 2015 года была нарывом на теле молодой республики. Лично я это место, мягко сказать, побаивался. Каждый приезд туда сопровождался постоянными приключениями. То минометом накроет, то артиллерией причешет, а бывало, и вражеские снайперы давали прикурить. И так там было ежедневно много лет. Когда кто-то говорит, что все началось 24 февраля 2022 года, я сразу ставлю в пример эту злосчастную „промку“, где с 2015 года круглосуточно шли бои. Много достойных людей отдали там жизнь за нашу Родину. И вот „промка“ прорвана, враг бежал. Это, конечно, еще не взятие Авдеевки, но пробитие этого укрепрайона врага — очень важный шаг к Победе! Те, кто штурмовал этот район, сделали, по сути, невозможное. Спасибо, пацаны!» — написал журналист.

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«Коротко о ситуации вокруг авдеевской промзоны, которую зачистили от ВСУ. Этот участок важен с тактической точки зрения — промзона находится на высоте. С 2014 года эта промзона, как и многие укрепы в этом районе, заливалась бетоном, углублялась, уплотнялась и постоянно перестраивалась. Оставление этого района — серьезный ущерб оборонительной линии ВСУ в этом районе. Что теперь будут делать ВСУ? Ответ: скоординированного отступления пока нет, украинские войска с высокой долей вероятности будут цепляться за остатки Авдеевки и позиции на коксохиме, поэтому о зачистке всего города пока говорить преждевременно», — отметил источник.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ

Авторы канала также ответили еще на несколько вопросов, которые касаются штурма Авдеевки.

«Зачем вообще штурмовать Авдеевку? Не проще ее окружить? Ответ: из Авдеевки и других районов вокруг нее ВСУ регулярно обстреливают Донецк. Чтобы это прекратилось, необходимо зачистить внушительный район, и это мероприятие невозможно провести быстро и за один раз. Это скрупулезная, тяжелая боевая работа, которая будет закончена только по освобождении как минимум 25-километровой зоны вокруг Донецка, включая соседнюю Карловку, Очеретино, Марьинку, Курахово и другие населенные пункты. На это необходимо время, но эта работа идет. После зачистки этой зоны в окружение рискует попасть не только Авдеевский гарнизон, но и другие подразделения ВСУ, которые в данный момент находятся в ближнем тылу западнее Авдеевки. Зачем заходить в Авдеевку, когда есть авиабомбы и ракеты? Ответ: не всё на войне решается авиабомбами. Эти вооружения, безусловно, помогают ВС РФ выбить украинские войска из Авдеевки, но без штурмовых действий и наземных операций добиться полного контроля над территорией невозможно», — добавила «Военная хроника».

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«В районе Крынок сохраняется напряженная ситуация, противник не обращает внимания на потери и держит занятый плацдарм всеми силами, группировку на левом берегу поддерживает весьма эффективная артиллерийская группировка с правого берега, находящаяся на прямой связи с операторами БПЛА и пехотой. При обнаружении группы из двух-трех человек немедленно открывается огонь, при этом выявленную позицию начинают стирать с заводным упорством, пренебрегая большим расходом отстрелянных боеприпасов. На территории Крынок установлены и действуют системы РЭР, на сигнал радиостанции в 99% прилетает либо дрон, либо снаряд, либо мина, на окраине населенного пункта установлены два миномета с целью нанесения ударов по штурмовым группам в случае попытки штурма населенного пункта», — пишет источник.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Авторы канала обратили внимание, что после ряда ударов по островам критические узлы ВСУ были выведены из строя и частично вывезены.

«В настоящий момент основная поддержка врага, как артиллерия и ПВД, расположена за Днепром, в районе сосредоточения вражеских сил на правом берегу замечено, что мирных жителей нет ни рядом, ни поблизости, большой простор для ландшафтных дизайнеров. Проблема с Крынками пока не несет стратегического характера, но может привести к дальнейшим проблемам, чего допускать очень бы не хотелось, гораздо проще вопрос решить сейчас», — добавил источник.

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«Так, ребята. Тема такая: сейчас начнешь цитировать источники и лупанешь что-то не то. Короче, мы сегодня запустили очередной спутник. Совершенно успешно. Это 103-й спутник нашей космической группировки. Если их не больше. Какие из них военные, какие аграрные, кто ж знает. Но традиционно спутники принято делить на разведывательные, спутники системы позиционирования и спутники связи. Нам сегодня все нужны. Запуск спутника — это немного другой уровень, чем запуск беспилотников ВСУ. Это и есть оценка нашего боевого потенциала в сравнении с боевыми возможностями НАТО. Про Украину я здесь, естественно, не говорю. Был бы Киев брат Москве, вместе бы космическую тему двигали бы. А так НАСА только рекламный полет может для Украины организовать. Да, и еще. Бывшие украинские военные летчики входят в состав отряда космонавтов России. Один такой точно есть, бывший украинский военный летчик, перешедший в Россию после Крыма. Вот вам и уровень сотрудничества с Западом и профуканной дружбы с Россией. Короче. Мы сегодня запустили очередной спутник в космос, и это очень круто», — написал военкор.

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