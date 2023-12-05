ВС РФ за сутки подбили два МиГ-29 и один Ми-8 в зоне СВО ВС РФ уничтожили два самолета, один вертолет и 74 дрона ВСУ в зоне СВО

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 и вертолет Ми-8 в зоне проведения СВО, сообщила пресс-служба Минобороны в своей сводке. Также российские военные уничтожили 74 беспилотника ВСУ и отразили атаки противника сразу на нескольких ключевых направлениях.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое Днепропетровской области и Березниговатое Николаевской области, а также вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области, — говорится в сообщении.

Из сообщения также следует, что российские военные уничтожили 74 украинских беспилотника на Луганском, Донецком, Запорожском и Херсонской направлениях. Также натиска войск ВС РФ не выдержала противорадиолокационная ракета HARM.

Также в Минобороны РФ отчитались об успешном отражении атак противника на Купянском, Донецком, Запорожском, Краснолиманском и Херсонском направлениях. Общие потери ВСУ в ведомстве оценили почти в 700 человек личного состава.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что новые методики Министерства обороны России по защите танков и БТР от дронов, которые демонстрировались на форуме «Армия-2023», дают положительный результат. По его словам, подобные меры работают.