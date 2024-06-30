ВС РФ взяли Сокол и Спорное 30 июня: что это значит для хода СВО

Фото: МО РФ

Минобороны РФ сообщило о взятии российскими войсками поселка Спорное, а аналитические ресурсы пишут о потере ВСУ контроля над населенным пунктом Сокол в ДНР. Что значит для СВО взятие этих населенных пунктов?

Что известно о взятии ВС РФ Спорного

Армия России взяла населенный пункт Спорное под Северском в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило 30 июня Минобороны РФ.

«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Спорное Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 30-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой и 144-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Курдюмовка, Елизаветовка, Катериновка и Курахово Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 450 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — отмечается в сводке ведомства.

Кроме того, МО России докладывает о взятии населенного пункта Новоалександровка под Покровском в ДНР.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате успешных действий освободили населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Кирово, Михайловка, Новгородское, Волчье, Шевченко, Сокол, Вишневое Донецкой Народной Республики», — уточняет пресс-служба российского Минобороны.

В МО РФ добавили, что потери ВСУ в этом районе составили до 370 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Фото: МО РФ

Что известно о взятии ВС РФ Сокола

Как сообщает 30 июня Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российские войска заняли населенный пункт Сокол в ДНР. При этом о полном взятии будет объявлено после зачистки поселка.

«В ходе наступления на Покровском направлении силы группировки войск „Центр“ заняли населенный пункт Сокол за Очеретино (о полном взятии объявят после полной зачистки). Также они уверенно продвигаются в соседней Евгеновке и наступают дальше за Новоалександровку», — пишет источник.

Работающий на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины аналитический ресурс DS также заявляет о полной потере Сокола, поместив его на своих картах в российскую зону контроля.

«Российские войска провели целый ряд продвижений на Покровском направлении — в Евгеньевке, у Новоалександровки и Сокола», — цитирует украинские СМИ Telegram-канал.

В свою очередь Генштаб ВСУ в сводке сообщает, что на Покровском направлении с начала суток количество боев увеличилось до 41.

«Наибольшая активность российских войск сохраняется в районе Очеретино. Российские войска не оставляют попыток вклиниться в наши боевые порядки вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Воздвиженки, Сокола, Новоселовки Первой, Прогресса и Уманского», — приводят слова украинского Генштаба «Военкоры Русской Весны».

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Что значит для СВО взятие Спорного и Сокола

Населенный пункт Спорное в ДНР, перешедший под контроль российской армии, позволит развить наступление на Запад и является большой потерей для ВСУ, поскольку он был настоящей крепостью и стратегическим плацдармом, рассказал Пятому каналу военный эксперт Вадим Мингалев. Специалист также добавил, что ВС РФ смогли перекрыть коммуникации противника между Северском и Артемовском.

«Здесь некое пересечение Донецкой и Луганской народных республик, что дает дальнейшую перспективу для продвижения войск на Запад. Причем более успешно, потому что Спорное было крепостью, важнейшим стратегическим плацдармом. Поэтому, собственно, потеря его для ВСУ — в определенной степени трагедия», — пояснил Мингалев.

По мнению эксперта, успехи российской армии в Спорном в значительной степени приблизят процесс установления контроля над всей территорией Донецко-Луганской конгломерации. Поэтому, продолжил он, за населенный пункт велись такие ожесточенные бои.

Что касается Сокола, то в начале июня 2024 года немецкий репортер Юлиан Репке заявлял, что с потерей этого населенного пункта ВСУ придется отступать за реку Волчья и пытаться там организовывать оборону. Украинский блогер Юрий Подоляка, в свою очередь, отмечал, что Сокол является ключом, который открывает перед российской группировкой «Центр» «двери возможностей» на Авдеевском направлении.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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